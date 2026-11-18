É um fenómeno global, custou mais de 1.000 milhões de dólares a ser produzido e pode ser jogado a partir da próxima meia-noite. Em Macau, os fãs correram às lojas para assumirem as personagens Lucia Caminos e Jason Duval, a Bonnie e o Clyde de Vice City

A partir da próxima meia-noite (19 de Novembro) e após uma espera de 13 anos, os fãs dos videojogos vão ter acesso ao Grand Theft Auto (GTA) VI, o jogo mais caro de sempre, com um custo de produção que ultrapassou os 1.000 milhões de dólares (8.090 milhões de patacas). O fenómeno global não passa ao lado de Macau, onde vários jogadores aproveitaram o pré-lançamento para adquirirem em lojas locais a “versão física”, constituída por um código para fazer o download e um poster, sem a existência de qualquer disco.

Lançado em 1997, o GTA destacou-se ao longo das várias versões por permitir aos jogadores participarem no mundo do crime e terem a liberdade para assaltar carros, atropelar polícias, roubar bancos e até matar prostitutas. No entanto, o videojogo é muito mais do que o crime que orienta a narrativa principal.

O GTA adopta um modelo de mundo aberto e permite actividades inúmeras, como investir na bolsa, praticar triatlo, conduzir ambulâncias para levar os pacientes ao hospital, pilotar aviões, comprar roupas ou gerir negócios. Se o jogador preferir, pode limitar-se a conduzir pelas ruas sem qualquer objectivo específico, enquanto ouve as rádios criadas pelas equipas de desenvolvimento e que passam algumas das músicas mais famosas do mundo.

Entre os residentes que esperam começar a jogar na próxima meia-noite está Tracy Cheong, com cerca de 30 anos, que, logo após a compra do jogo, não hesitou em partilhar o momento nas redes sociais. “Há anos, passei muitas horas das minhas refeições a jogar o GTA 5. Acho que foi uma das melhores alturas da minha vida”, contou Cheong ao HM, quando questionada sobre as razões da aquisição da nova edição. “Agora que o GTA 6 finalmente está disponível, está na hora de regressar a Vice City [principal cidade da acção do jogo] e deambular pelas ruas. É uma forma de relaxar”, acrescentou.

Sobre a forma como vai jogar, a residente aponta que está preparada para conduzir muito e fazer as coisas que não faz na vida real, “como roubar carros e ser perseguida pela polícia”. Cheong revelou ainda que, entre o seu círculo de amigos, vários compraram o jogo e que esperam ansiosamente pela próxima meia-noite para finalmente poderem jogar.

Sair da rotina

Também Winnie Wu admite que aguarda o jogo com alguma expectativa. Neste caso, a compra partiu do marido da residente local. Contudo, Wu afirma que quer ver o resultado dos 13 anos de desenvolvimento. “Há tanta gente em pulgas com este jogo, especialmente os homens. Por isso, tenho muita curiosidade. O meu marido comprou o jogo, ele é um grande fã dos jogos GTA, e vou jogar com ele”, afirmou Winnie Wu ao HM. “Devido à grande popularidade e a todos estarem a falar do jogo, quero mesmo experimentar”, admitiu.

Wu reconhece que joga com regularidade e o seu jogo favorito é o Call of Duty, um jogo de tiros na primeira pessoa. Apesar disso, compreende o sucesso do GTA 6, devido à necessidade que as pessoas têm de relaxar e sair da rotina. “Em relação ao sucesso do jogo em Macau, acho que nas suas vidas é frequente as pessoas sentirem-se como hamsters a correr numa roda. Também nesta fase, talvez seja mais difícil ter esperança no futuro. Este tipo de jogo permite às pessoas lidarem com alguma frustração e raiva e fazerem coisas que nunca fariam na vida real. É por isso que o jogo é tão popular”, explicou.

No seu grupo de amigos, Winnie revela que cerca de cinco também compraram o jogo e aguardam pela meia-noite para poderem jogar.

Esperadas vendas recorde

Se, por um lado, o jogo custou mais de 1.000 milhões de dólares americanos para ser produzido, por outro, está a tornar-se um verdadeiro sucesso nas pré-vendas. Disponível para download desde 10 de Novembro, embora ainda não possa ser jogado, estima-se que tenha gerado receitas que igualam o custo de produção, com a comercialização de mais de 15 milhões de cópias.

O recorde é atingido numa altura em que o jogo apenas está disponível para as consolas PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Embora ainda sem confirmação oficial, a versão para PC deverá chegar no primeiro trimestre do próximo ano. Também ao longo do próximo ano deverá ser lançada a versão online.

Em Macau, também houve uma corrida às lojas para adquirir as cópias físicas, a caixa com um poster e um código. O cenário foi explicado ao HM por Nigel, responsável pela loja Metro: “As vendas do GTA 6 estão muito boas e já vendi algumas centenas nos últimos dias”, contou. “Isso é muito raro na história da PS5, porque, na maioria das vezes, as vendas dos jogos de PS5 não foram tão boas, pelo menos nos últimos anos”, acrescentou.

Em relação à história do GTA 6, a acção vai ser concentrada no casal Lucia Caminos e Jason Duval, que são uma espécie de Bonnie e Clyde em Vice City.

Em edições passadas, o jogo contou com a participação de actores como Samuel L. Jackson, Ray Liotta, Burt Reynolds ou Dr. Dre. No caso mais recente, os actores que emprestam vozes aos personagens ainda não são conhecidos, o que deverá mudar a partir da meia-noite.