Na primeira sessão de qualificação, o piloto da BMW M1000RR mostrou que está em Macau para ganhar e deixou o resto do pelotão a mais de dois segundos

À procura da quinta vitória na Guia, Peter Hickman (BMW M1000RR) confirmou muito cedo o favoritismo, ao colocar-se na pole-position provisória para a corrida de amanhã, com uma volta com o tempo de 2:26.395. Este registo permitiu ao inglês alcançar uma vantagem superior a dois segundos e meio para a concorrência, encabeçada por Paul Jordan (Honda CBR1000RR-R).

No final da sessão, Hickman reconheceu que as sucessivas participações no Grande Prémio contribuíram para a rapidez imediata. “A qualificação decorreu de forma perfeita, tudo nos saiu bem. Devido às participações anteriores é fácil acertar afinações iniciais e ficar muito próximo da mota ideal, apesar de sabermos que em Macau as coisas mudam sempre um pouco”, contou o piloto.

Sobre o favoritismo, Hickman mostrou-se confiante, mas também realista: “O plano passa por ganhar, não vimos aqui para ficar em segundo. Mas temos de ver o que concorrência vai ser capaz de fazer. Por agora, a estratégia passa por focar-me na minha corrida e fazer boas voltas”, apontou.

Anti-descuidos

O britânico desvalorizou ainda a possibilidade de a grande vantagem fazer com que haja descuidos na condução. “Mesmo com uma grande vantagem não é possível relaxar em Macau porque o circuito da Guia não permite erros. É uma pista que exige sempre uma concentração máxima. Vai ser essa a estratégia e vou concentrar-me nas minhas voltas”, indicou.

Também Rob Hodson (Honda CBR1000RR-R) se mostrou satisfeito com a sessão de qualificação, depois de ter terminado no 4.º lugar a 3.661 da pole-position. Naquela que é a 7.ª participação, o inglês acredita que pode chegar finalmente ao pódio: “Não me preocupei muito na sessão de hoje porque ainda temos uma hora para estar na pista amanhã (hoje)”, confessou. “Quero acreditar que a Honda vai poder lutar pela corrida, por isso o nosso plano passa por fazer uma boa qualificação e depois manter-me no topo, durante a corrida”, explicou.

Qualificação 1

1.º Peter Hickman BMW M1000RR 2:26.395

2.º Paul Jordan Honda CBR1000R-R a 2.540

3.º Julian Trummer BMW M1000RR a 3.659

Motas | Cão entrou na pista

Na primeira sessão de treinos livres do 58.º Grande Prémio de Macau de Motos registou-se um acontecimento insólito: um cão entrou na pista. De acordo com o relatório da organização, o incidente ocorreu às 8h04, entre a Curva do Posto 15 e o Ramal dos Mouros.

No entanto, o animal terá sido removido rapidamente do circuito, uma vez que não houve qualquer interrupção da sessão matinal. A sessão de treinos livres decorreu sem problemas de maior, tal como a qualificação.