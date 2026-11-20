“A minha expectativa é ver se consigo ficar nos seis primeiros classificados, mas, claro, que o objectivo é sempre lutar pelo pódio”, afirmou o macaense Jerónimo Badaraco (Toyota GR86) ao HM, no lançamento da prova Macau Roadsport Challenge.

No ano passado, Badaraco arrancou para a corrida desta competição em 17.º e recuperou posições até terminar em 2.º. Horas depois, perdeu a posição devido a uma penalização. Apesar dos sobressaltos recentes, o macaense acredita que chega a Macau bem preparado: “Acho que fiz uns bons treinos no Circuito de Zhuhai, antes da prova em Macau. Fiz tempos rápidos, por isso estou confiante. Vamos ver como corre este ano”, indicou.

Ao contrário de outras categorias, o Macau Roadsport Challenge entra na pista três vezes ao longo do fim-de-semana, com sessões em apenas dois dias. Após os treinos livres e a qualificação de ontem, os pilotos só regressaram ao Circuito da Guia no sábado de manhã.

Com a possibilidade de haver pouco tempo de pista, o desejo do piloto para a corrida passa por uma prova sem interrupções de maior, que permita rodar e desfrutar do Circuito da Guia. “Espero que haja uma corrida mais fluida, sem grandes interrupções, ao contrário do ano passado, para poderemos curtir mais”, desejou.

O prazer do costume

Sobre mais uma participação no Grande Prémio de Macau, Badaraco destacou que é o ponto alto da sua época desportiva. “Volto ao Grande Prémio de Macau sempre com muita alegria. É uma pista de que realmente gosto”, afirmou. “Acho que, se nesta altura ainda estou envolvido nas corridas é muito por culpa do Grande Prémio de Macau. Quero sempre correr neste circuito e isso mantém-me envolvido”, frisou.

Sobre as temperaturas mais reduzidas, depois de uma semana que começou com um tempo mais quente, o macaense desvalorizou o impacto na prova de sábado. Ao invés, considerou mais preocupante a incerteza sobre a possibilidade de chover e o tipo de pneus para a prova. “É sempre mais chata a questão dos pneus porque, se vamos com pneus de chuva e depois a pista está seca, desgastamos os pneus rapidamente e estragamos a prova”, justificou.

Qualificação Macau Roadsport Challenge

1.º Lou Cheok In Toyota GR86 2.45.156

2.º Damon Chan Tat Man Toyota GR86 a 0.414

3.º Leung Tsz Wa Toyota GR86 a 0.733

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11.º Jerónimo Badaraco Toyota GR86 a 3.470