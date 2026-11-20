Desporto Grande Prémio de Macau73º GPM | Programa de fim-de-semana Hoje Macau - 20 Nov 2026 Hoje 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 07:45-08:15 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Treinos Livres 2 08:25-08:55 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Qualificação 2 09:25-10:05 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Treinos Livres 2 10:25-11:05 Taça do Mundo de FR da FIA – Treinos Livres 2 11:20-11:50 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Qualificação 12:20-12:50 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Qualificação 1 13:05-13:20 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Qualificação 2 13:40-14:20 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Qualificação 14:40-15:20 Taça do Mundo de FR da FIA – Qualificação 2 15:50-16:20 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 1 16:40-17:05 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 2 18:00 Abertura do Circuito Amanhã 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 07:10-07:30 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Aquecimento 09:10-10:00 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Corrida (12 voltas) 10:25-11:05 Macau Roadsport Challenge – Corrida (9 voltas) 11:40-12:45 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Corrida Classificativa (8 voltas) 13:20-14:00 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 1 (10 voltas) 14:35-15:40 Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida Classificativa (12 voltas) 16:15-17:20 Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida Classificativa (10 voltas) 18:00 Abertura do Circuito Domingo 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 08:00-08:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Corrida (9 voltas) 09:15-10:20 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Corrida (10 voltas) 11:00-11:40 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 2 (10 voltas) 12:35-13:50 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida (16 voltas) 14:00 -14:25 Evento Especial 15:15-15:20 Dança do Leão 15:30-16:35 Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida (15 voltas) 18:00 Abertura do Circuito