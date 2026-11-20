Hoje

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

07:45-08:15 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Treinos Livres 2

08:25-08:55 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Qualificação 2

09:25-10:05 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Treinos Livres 2

10:25-11:05 Taça do Mundo de FR da FIA – Treinos Livres 2

11:20-11:50 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Qualificação

12:20-12:50 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Qualificação 1

13:05-13:20 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Qualificação 2

13:40-14:20 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Qualificação

14:40-15:20 Taça do Mundo de FR da FIA – Qualificação 2

15:50-16:20 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 1

16:40-17:05 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 2

18:00 Abertura do Circuito

Amanhã

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

07:10-07:30 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Aquecimento

09:10-10:00 58.º Grande Prémio de Motos de Macau – Corrida (12 voltas)

10:25-11:05 Macau Roadsport Challenge – Corrida (9 voltas)

11:40-12:45 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Corrida Classificativa (8 voltas)

13:20-14:00 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 1 (10 voltas)

14:35-15:40 Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida Classificativa (12 voltas)

16:15-17:20 Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida Classificativa (10 voltas)

18:00 Abertura do Circuito

Domingo

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

08:00-08:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Corrida (9 voltas)

09:15-10:20 Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA – Corrida (10 voltas)

11:00-11:40 Corrida da Guia – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 2 (10 voltas)

12:35-13:50 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida (16 voltas)

14:00 -14:25 Evento Especial

15:15-15:20 Dança do Leão

15:30-16:35 Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida (15 voltas)

18:00 Abertura do Circuito