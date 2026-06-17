FAM apresenta “O Lago dos Cisnes” com o Ballet de Xangai

O programa do Festival de Artes de Macau (FAM) prossegue com a apresentação, esta sexta-feira e sábado, de mais um clássico. Trata-se de “O Lago dos Cisnes”, protagonizado pelo Ballet de Xangai, e com coreografia do britânico Derek Deane.

Segundo o Instituto Cultural (IC), o público pode esperar “uma interpretação deslumbrante” e uma “produção que oferece ao público uma experiência de actuação com maior profundidade e dimensão”.

O Ballet de Xangai apresenta-se ao público de Macau com um “estilo eclético, elegante e refinado, aliado à cenografia e requintados figurinos”, pelo que o que se apresenta no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) este fim-de-semana é uma “produção de grande impacto visual e poder estético”.

O “Lago dos Cisnes” é uma composição clássica de Tchaikovsky que ganha agora uma nova perspectiva, sendo que, segundo o IC, Derek Deane conseguiu trazer ao palco “uma interpretação fresca e deslumbrante”. Neste espectáculo conta-se a história de Odette, “uma princesa transformada em cisne pela maldição de um feiticeiro”, sendo que, “à medida que deriva entre o amor, traição e redenção, Odette enfrenta os desafios de Odile, o Cisne Negro”.

“A rivalidade simboliza o contraste entre inocência e sedução, reflectindo as complexidades da identidade e do desejo. Um conflito emocional entre duas personagens que acaba por ter consequências trágicas”, descreve a sinopse do espectáculo.

Produções locais

O FAM apresenta também, nos próximos dias, duas produções locais, nomeadamente “A Velha Casa das Orquídeas”, da Associação de Arte Teatral Dirks, e ainda “A Noite de Zheng Guanying – Dança Teatro Ambiental”, cuja sessão deste sábado já está esgotada.

“A Velha Casa das Orquídeas” acontece no Estúdio II do Centro Cultural de Macau e combina “narrativa, teatro e música ao vivo”, contando a vida da protagonista que está ligada ao antigo tráfico de cules. Cules é o nome dado a trabalhadores chineses contratados e transportados em navios para locais como a América Latina, em condições laborais e de vida a roçar a escravatura. Muito desse comércio passou por Macau. Este espectáculo acontece sábado e domingo.

Além disso, “A Noite de Zheng Guanying – Dança Teatro Ambiental” é um espectáculo produzido pela Associação de Dança Hou Kong e leva o público a descobrir a Casa do Mandarim, monumento classificado como Património Mundial da UNESCO.

A Casa do Mandarim foi também a residência de Zheng Guanying, figura histórica que se refugiu em Macau, onde escreveu a obra “Advertências em Tempos de Prosperidade. O ponto de encontro para este espectáculo é no Largo do Lilau.

O IC lançou ainda, no âmbito do FAM, o concurso “Captivating Moments — Step into the Magic of ‘Swan Lake'”, podendo o público ganhar prémios oferecidos pela Air Macau e sucursal de Macau do Banco da China. O passatempo, cujas regras constam na página do Festival de Artes de Macau no Facebook, termina às 23h58 desta quinta-feira, 18.