Veículos eléctricos devem representar 29% das vendas mundiais em 2026

A Agência Internacional da Energia (AIE) reviu em alta a previsão para as vendas mundiais de veículos eléctricos este ano, estimando um crescimento de cerca de 10 por cento, que colocará a quota destes veículos nas vendas mundiais de automóveis em 29 por cento.

A revisão consta de um relatório divulgado ontem pela AIE, apenas dois meses após a publicação das anteriores previsões. Segundo a AIE, as vendas mundiais de automóveis caíram cerca de 5 por cento no primeiro semestre, face ao mesmo período de 2025, sobretudo devido à contração dos dois maiores mercados, a China e os Estados Unidos.

A agência atribui esta evolução às pressões económicas, num contexto marcado pelos efeitos da guerra no Médio Oriente, pelos elevados preços dos combustíveis e por alterações nas políticas públicas que afetam o sector automóvel.

No caso dos veículos eléctricos, as vendas mundiais recuaram 1 por cento na primeira metade do ano, para cerca de nove milhões de unidades, reflectindo sobretudo uma quebra de 20 por cento na China, o maior mercado mundial deste segmento.

Ainda assim, os veículos eléctricos representaram 24 por cento de todos os automóveis matriculados no mundo no primeiro semestre, mais um ponto percentual do que no período homólogo de 2025.

A AIE destaca, no entanto, a recuperação registada entre Abril e Junho, quando as vendas globais de veículos eléctricos aumentaram 4 por cento face ao segundo trimestre de 2025 e 35 por cento em relação aos primeiros três meses do ano, ultrapassando as cinco milhões de unidades. A Europa registou o maior crescimento regional nas vendas de veículos elétricos no primeiro semestre, com um aumento de 30 por cento face ao mesmo período de 2025.

Sobe, sobe

Na União Europeia, os veículos eléctricos representaram mais de 30 por cento das vendas de automóveis entre Janeiro e Junho, face aos 27 por cento registados um ano antes, enquanto no Reino Unido a quota subiu para 38 por cento.

A AIE salienta igualmente o forte crescimento em mercados como Austrália, Brasil, Índia, Coreia do Sul e Vietname, onde as vendas de veículos eléctricos praticamente duplicaram entre Março e Junho.

Para o conjunto de 2026, a agência prevê que as vendas mundiais de veículos eléctricos aumentem cerca de 10 por cento, elevando a sua quota para 29 por cento do mercado automóvel mundial, um ponto percentual acima da estimativa anterior.

A recuperação dependerá, em grande medida, da evolução do mercado chinês, onde a AIE estima vendas semelhantes às de 2025 e uma quota superior a 60 por cento. A queda de 20 por cento nas vendas de automóveis na China levou os fabricantes do país a reforçar as exportações em 65 por cento no primeiro semestre.

No segmento dos veículos eléctricos, as exportações chinesas aumentaram 120 por cento, representando mais de 45 por cento de todos os veículos eléctricos produzidos no país. A AIE alerta que a entrada maciça destes automóveis em mercados internacionais, sobretudo se forem vendidos a preços reduzidos, poderá alterar significativamente a concorrência no sector.