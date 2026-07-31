Kuwait | Pelo menos um morto em ataque contra empresa chinesa

Pelo menos uma pessoa morreu ontem num ataque atribuído ao Irão contra uma empresa chinesa no norte do Kuwait, afirmou o ministério da Defesa do país do Golfo Pérsico.

“A hedionda agressão iraniana teve como alvo um edifício pertencente a uma empresa chinesa no norte do país, provocando a morte de um trabalhador e avultados danos materiais no imóvel”, afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, Saud al Atwan, em comunicado.

O responsável acrescentou que “as autoridades competentes iniciaram de imediato as medidas necessárias e estão a lidar com a situação em coordenação com as partes envolvidas”.

Al Atwan reiterou ainda que as Forças Armadas do Kuwait “reafirmam o compromisso de cumprir as suas responsabilidades com a máxima eficiência e de adoptar todas as medidas necessárias para proteger a soberania nacional e salvaguardar a segurança e a estabilidade do país, de forma a garantir a segurança dos cidadãos e residentes”.

O porta-voz militar não especificou se o ataque foi realizado com drones ou mísseis, nem identificou a empresa chinesa visada. As declarações surgem poucas horas depois de o Exército da Jordânia ter anunciado a intercepção e destruição de cinco mísseis lançados contra o seu território, um ataque igualmente atribuído ao Irão.

A Guarda Revolucionária iraniana ainda não reivindicou estes novos ataques, mas nas últimas semanas tem sido acusada de lançar dezenas de ataques com mísseis e drones contra aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente, incluindo o Bahrein, a Jordânia e o Kuwait.

Os ataques de ontem ocorreram também depois de o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciar a conclusão de uma nova vaga de bombardeamentos contra o Irão, atingindo dezenas de alvos militares, em resposta a uma tentativa de lançamento de mísseis contra tropas norte-americanas destacadas no Médio Oriente.