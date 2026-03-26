Médio Oriente | Cosco retoma envios de contentores

A transportadora marítima chinesa COSCO Shipping voltou ontem a aceitar novas reservas de contentores convencionais com destino a vários países do Médio Oriente, segundo um aviso a clientes citado por órgãos de comunicação chineses. A empresa indicou que, apesar da reactivação deste serviço, os custos, programação de envio e condições de transporte permanecem “sujeitos a alterações”, uma vez que a situação na região continua marcada pela volatilidade.

O anúncio surge num contexto de incerteza no tráfego marítimo internacional, afectado pela guerra entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, bem como pelas tensões em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas mundiais e por onde transita cerca de 45 por cento das importações chinesas de gás e petróleo.

Nas últimas semanas, os ataques e ameaças na zona têm perturbado a navegação comercial e aumentado os custos logísticos, o que provocou uma subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, com impacto também na China.

No país asiático, os preços dos combustíveis registaram uma das maiores subidas recentes, o que levou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (principal órgão de planeamento económico) a intervir esta semana de forma excepcional com medidas temporárias de controlo de preços – a primeira acção deste tipo desde a introdução do actual mecanismo em 2013 – para conter o impacto sobre consumidores e empresas.

O anúncio da transportadora surge pouco depois do regresso à China do seu enviado especial para o Médio Oriente, Zhai Jun, após um périplo por vários países da região, onde manteve contactos com representantes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Barém, Kuwait, Catar e Egipto, bem como com o Conselho de Cooperação do Golfo e a Liga Árabe.