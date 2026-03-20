Enviado especial chinês ao Médio Oriente pede que se evite situação incontrolável

A China afirmou ontem que o seu enviado especial para o Médio Oriente, Zhai Jun, apelou aos interlocutores durante uma recente deslocação à região para que “cessem imediatamente as operações militares e evitem que a situação se torne incontrolável”.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian declarou, em conferência de imprensa, que Zhai manteve “trocas aprofundadas sobre a situação regional” com representantes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egipto, do Conselho de Cooperação do Golfo e da Liga Árabe. Segundo Lin, a visita teve como objectivo “contribuir para acalmar a situação e promover a paz e o cessar dos combates”.

“Apelamos à resolução das questões através do diálogo e da negociação, bem como à redução das tensões e divergências por meios políticos e diplomáticos”, afirmou o porta-voz, instando também ao respeito pelos “propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas” e pela “soberania, segurança e integridade territorial” dos Estados do Golfo. Lin sublinhou ainda que “não devem ser atacados alvos não militares, nem deve ser perturbada a segurança das rotas marítimas”.

Pilar da paz

Segundo o responsável, “todas as partes elogiaram a China pela postura imparcial e pelos esforços para promover a paz”, manifestando a expectativa de que o país “desempenhe um papel ainda mais relevante”. “A China é uma grande potência responsável e um amigo sincero das nações do Médio Oriente, sendo a promoção da reconciliação e da paz na região um pilar central da sua política”, afirmou.

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irão, que respondeu com ofensivas contra vários países do Golfo e infraestruturas associadas a Washington na região.

A China, principal parceiro comercial de Teerão e maior comprador do seu petróleo, tem condenado repetidamente os ataques ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel, considerando que “violam a soberania” do país. Pequim tem também apelado à protecção das rotas marítimas, numa altura em que cerca de 45 por cento do petróleo que importa passa pelo estreito de Ormuz.