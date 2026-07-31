Centro dedicado a cinema e televisão arranca no próximo mês

O Instituto Cultural (IC), em parceria com o Instituto do Desporto (ID), organiza no próximo mês de Agosto uma série de actividades em torno da cultura, património e desporto, pensadas para residentes, mas não só.

Uma das novidades passa pela entrada em funcionamento, a título experimental, do Centro de Serviços da Indústria Cinematográfica e Televisiva de Macau. Esta entidade visa “reforçar o apoio aos talentos cinematográficos e televisivos de Macau e com o Interior da China”, sendo uma iniciativa do IC. Dar-se-á início a “testes de articulação de projectos, coordenação de recursos do sector e organização de actividades de articulação empresarial”, sempre em conjugação com a província de Guangdong.

Outra das iniciativas, relata um comunicado do IC, foca-se na área do turismo cultural e tem como nome “À Descoberta da História de Macau”. Terá lugar “entre meados de Agosto e final de Setembro”, todos os sábados e domingos.

Trata-se de um roteiro que “interliga três pontos de interesse cultural e turístico com significado histórico”, nomeadamente o Local da Assinatura do Tratado de Mong-Há, o Museu Memorial de Xian Xinghai e a Antiga Residência do General Ye Ting. Serão disponibilizados autocarros de ligação para transportar os participantes a partir da Rua de D. Belchior Carneiro (junto às Ruínas de S. Paulo) ou da Rua do Cunha, na Taipa.

No que diz respeito à terceira edição do Festival de Artes para Crianças de Macau, serão organizadas mais sessões extra tendo em conta a adesão do público. Assim, em Agosto, “prossegue uma variedade de peças de teatro e espectáculos para crianças”, ocorrendo, todos os fins-de-semana, o “Paraíso MICAF” e a “Livraria das Crianças”, em formato pop-up. Nas duas últimas semanas do mês, entre sexta-feira e domingo, acontece o “Dia de Diversão MICAF – Artes em Festa”, com a apresentação da “Festa da Diversão Aquática” e “Festa de Espuma”.

Destaca-se também o evento “Arte à Solta – ondas culturais ao fim de semana”, que continua a ter lugar às sextas, sábados e domingos no Anim’Arte NAM VAN, com “bancas de gastronomia e de produtos culturais e criativos, a par de uma programação rotativa de espectáculos e workshops de experiências” na área do Património Cultural Intangível.

Desporto para todos

Será organizado ainda, nos dias 29 e 30 de Agosto, o “Viva o Verão: Festival Competitivo de Verão 2026”, a ter lugar no Campo de Hóquei do Centro Desportivo Olímpico. Este festival “combina jogos lúdicos competitivos com trabalho de equipa, incluindo provas destinadas a jovens e adultos”, sem esquecer “actividades específicas para famílias, que permitem aos pais e filhos sentirem, em conjunto, o prazer do trabalho em equipa e da prática desportiva”.

Por sua vez, a 9 de Agosto acontece o Torneio de Badminton, na categoria “Open”, das séries “Taça Hengqin-Macau” 2026, na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau. A competição será disputada em formato de torneio por equipas mistas, incluindo as modalidades de singulares masculinos, singulares femininos, pares masculinos, pares femininos e pares mistos.

O ID vai ainda promover “actividades recreativas e desportivas diversificadas nos bairros comunitários ao longo de todo o mês”, é referido na mesma nota. Entre elas, incluem-se as “Actividades Promocionais ao Ar Livre do “Desporto para Todos” nas Ilhas e em Macau”, bem como as “Aulas de Experiência de Modalidades Desportivas para Trabalhadores e Residentes”, entre outras.