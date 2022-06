IC | Lançada exposição online sobre canhões antigos 

IC

O Instituto Cultural (IC) acaba de lançar a “exposição online de canhões antigos”, uma plataforma digital que exibe o modelo em três dimensões dos quatro canhões antigos que foram encontrados em estaleiros de construção nas zonas do Porto Interior e Cotai.

Neste momento estes canhões estão sob protecção e gestão do Museu de Macau, sendo sujeitos a um trabalho de análise e restauro desenvolvido pelo Instituto de Investigação Social e Cultural e ao Laboratório de Conservação do Património da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

O público poderá ver esta exposição no site do Museu de Macau, uma vez que, nesta fase, “os canhões não estão em condições de serem fisicamente expostos”, devido “ao grau avançado de deterioração, em consequência do longo período em que estiveram enterrados”. Prevê-se que o trabalho de restauro dure vários anos, aponta o IC em comunicado.

A descoberta dos quatro canhões antigos veio “enriquecer a variedade de canhões antigos existente em Macau”, além de dar uma “noção mais completa sobre a disposição de canhões no território durante a era moderna”. Para o IC, trata-se de mais uma prova viva do “papel marítimo da área marítima da Taipa e Coloane enquanto um importante ponto da rota comercial entre a China e o Ocidente e um local de atracagem e reparação das embarcações vindas do estrangeiro”. O IC descreve ainda esta descoberta como “fundamental enquanto referência histórica para mais investigações sobre o passado militar do território”, bem como da defesa costeira e comercial.

A exposição pode ser vista no website: www.macaumuseum.gov.mo/oldCannons/index.html