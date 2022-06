Exposição | Carmen Lei exorciza demónios amorosos com poesia e pintura

DR

A exposição “In the Name of Love” apresenta Carmen Lei ao pequeno mundo das artes de Macau. Partindo do livro de poesia, com o mesmo título, a artista lançou-se numa viagem íntima pela pintura abstracta focando o “lado negro do amor”. A mostra está patente nas Vivendas de Mong-Há até 28 de Junho

“Das palavras aos actos” é um bom mote para descrever o conceito base da primeira exposição de Carmen Lei e de um livro de poesia com o mesmo nome. “In the Name of Love”, o título do livro de poesia e da exposição inaugurada no sábado nas Vivendas de Mong-Há.

A mostra reúne uma série de pinturas abstractas, uma instalação de interpretação poética e um “labirinto” de painéis com poemas, que vão estar patentes até 28 de Junho.

“O amor é o tema central, não propriamente pelo lado belo das relações amorosas. Tanto nos poemas, como nas descrições dos quadros, foquei-me no lado negro do amor, na obsessão, nas traições”, contou a artista no dia da inauguração da mostra”.

A palavra está no epicentro de “In the Name of Love”, assim como a criação artística quase confessional que coloca a nu as experiências amorosas de Carmen Lei. “Inspirei-me nas minhas vivências, em amores passados, em histórias que me tocaram que fui sabendo através de amigos”, explica a artista, acrescentando que estados mais emotivos e exacerbados são os mais produtivos em termos literários.

Outro dos aspectos de “In the Name of Love” é a expressão poética em inglês, algo que reflecte o percurso profissional de Carmen Lei, professora numa escola secundária do território.

“As pessoas em Macau não têm o hábito de ler em inglês. Gostava de colmatar um pouco essa lacuna, porque ensino a língua, e partilhar a minha paixão por autores clássicos como Emily Dickinson, Oscar Wilde e William Shakespeare”, explicou ao HM no dia da inauguração da exposição.

No princípio era o verbo

O processo criativo que culminou na exposição decorreu de uma forma muito natural, segundo contou a artista. “Há muito tempo que queria fazer uma exposição. Escrevo e pinto há muitos anos, mas nunca tinha pensado em materializar tudo numa mostra pública”. A pandemia e o encerramento decorrente das restrições fronteiriças foram os derradeiros ingredientes para que “In the Name of Love” tomasse forma. “Precisamos de um bocado de cor e arte nas nossas vidas, foi também por isso que cheguei à conclusão que estava na altura certa para avançar com este projecto”, explicou.

“A partir das palavras evoquei imagens numa forma abstracta, sem relação com processos naturais, ou objectos bem definidos. O amor é também uma realidade abstracta e a poesia ajudou-me a transferir emoções para uma representação abstracta”, afirmou a artista.

De peito aberto e com histórias amorosas e encher as paredes de dois lotes das Vivendas de Mong-Há, Carmen Lei quer continuar a escrever e pintar. “Esta é a minha primeira exposição, mas tenho a certeza que não será a última”, antecipa.