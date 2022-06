Estudantes de Macau gravam vídeos para dar “a conhecer melhor a cultura portuguesa”

DR

Um grupo de estudantes de uma escola de matriz chinesa de Macau tem gravado vídeos, que passam nos autocarros da cidade, com o intuito de dar “a conhecer melhor a cultura portuguesa”, através de provérbios.

O próximo vídeo, que foi gravado na semana passada no Consulado-geral de Portugal em Macau, explica, num formato cómico, a expressão “rato de biblioteca”. “É alguém que estuda todos os dias”, explicou Bernice à Lusa.

Bernice estuda português há sete anos na Escola Secundária Pui Ching, numa turma que começou por publicar vídeos na plataforma YouTube e que agora colabora com uma empresa local que produz conteúdo, nomeadamente para os transportes públicos de Macau.

“Eles gostam desta maneira de aprender a língua portuguesa porque não têm de ir para a escola e aprendem fora da sala de aula”, sublinhou Miki Tong Weng U, uma das professoras.

“Através dos vídeos, eles têm de falar, porque quando estamos na sala de aula, só praticamos a capacidade de leitura ou compreensão oral”, disse Miki. “Há poucas oportunidades para os alunos falarem na língua portuguesa”, lamentou a docente.

Em Maio, vários professores chineses disseram à Lusa que as restrições à entrada de estrangeiros, devido à pandemia de covid-19, têm reduzido o contacto dos estudantes com falantes nativos de português, dificultando a aprendizagem. As dificuldades das escolas de Macau em recrutar docentes de português já tinham levado o Governo a anunciar, em 14 de Abril, um programa-piloto para levantar as restrições fronteiriças a alguns estrangeiros, incluindo professores portugueses.

Sapos e gatos

“Quando leio os livros e também no YouTube vejo muitos vídeos sobre os provérbios ingleses e acho que os provérbios portugueses também são muito interessantes”, explicou Miki.

Um dos vídeos que os estudantes da Pui Ching já gravaram é dedicado à expressão “engolir sapos”. “Em português é muito diferente do chinês. Nós dizemos “engoli um gato”, em cantonês”, disse a professora.

Um dos vídeos gravados na semana passada, que dá destaque a petiscos portugueses, nasceu da expressão “ser um bom garfo”. “Eu acho que um bom garfo significa alguém que gosta de comer e comer muitas coisas e então é como eu”, explicou à Lusa, com uma risada, um outro estudante, que adoptou o nome português Dragão.

“A reacção da audiência é bastante boa (…) porque o conteúdo é bastante engraçado”, disse Miki. “Os vídeos ajudam bastante os cidadãos de Macau a conhecer melhor a cultura portuguesa”, acrescentou.

A professora acredita que os vídeos deram aos alunos motivação, não apenas para aprender português na Pui Ching, mas também para “continuar os estudos em relação com a língua portuguesa”.

Muitos dos alunos já pensam em estudar em universidade portuguesas. Tanto Dragão como uma outra estudante, Célia, têm planos para ingressar na Universidade de Porto após terminarem o ensino secundário.

Outra estudante, também chamada Miki, só começou este ano lectivo a estudar português, mas já sabe o que quer fazer no futuro. “Quero estudar Direito, mas a língua portuguesa é uma língua importante em Macau”, disse.