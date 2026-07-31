PCC | Procura interna e cadeias industriais definidas como prioridades

A reunião de meio do ano do PCC definiu metas e princípios a aplicar no segundo semestre para fortalecer o crescimento económico

O Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC) pediu ontem que se “explore o potencial da procura interna”, afectada pela falta de confiança dos consumidores, e um reforço do “controlo independente” das cadeias industriais.

Estas são algumas das conclusões da aguardada reunião de meio do ano, que normalmente define as orientações para a política económica no segundo semestre. O partido defendeu a necessidade de “consolidar as bases” do crescimento, apesar da “forte resiliência e vitalidade” demonstradas pela economia no primeiro semestre, que registou uma expansão de 4,7 por cento.

“É necessário (…) promover a auto-suficiência científica e tecnológica e o controlo independente das cadeias industriais”, refere o comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua após a reunião, acrescentando que é igualmente necessário “expandir continuamente a procura interna e optimizar a oferta”.

Neste âmbito, as autoridades anunciaram medidas como o aumento da oferta de “bens e serviços de elevada qualidade”, a expansão da capacidade e a melhoria da qualidade do sector dos serviços, bem como a construção de novas infraestruturas, incluindo redes eléctricas, de computação e de comunicações.

Os analistas já antecipavam que o Politburo não anunciasse grandes medidas de estímulo na reunião económica de meio do ano, prevendo que a principal prioridade fosse estabilizar a economia, que tem vindo a desacelerar nos últimos anos, recorrendo sobretudo às políticas orçamentais já em vigor.

Nesse sentido, o órgão dirigente do PCC reiterou ontem o “princípio geral de procurar o progresso preservando a estabilidade” e indicou que dará prioridade à “estabilização do emprego, das empresas, dos mercados e das expectativas”.

Outros domínios

No domínio da política industrial, Pequim afirmou que vai “acelerar a construção de um sistema industrial moderno”, apostar no desenvolvimento de “novas formas de economia inteligente” e reforçar a “governação da inteligência artificial (IA)”. O partido prometeu também aprofundar as campanhas para eliminar a fragmentação do mercado interno e combater a chamada “concorrência destrutiva”, numa referência às guerras de preços intensas registadas em vários sectores.

Na política monetária, as autoridades reiteraram que continuarão a assegurar uma “liquidez abundante” nos mercados e a manter a “estabilidade básica” da taxa de câmbio da moeda chinesa, o yuan, “num nível razoável e equilibrado”, sem alterações ao discurso oficial.

Entre os riscos identificados pelo partido destaca-se a crise do sector imobiliário, relativamente à qual voltou a prometer “esforços para estabilizar” o mercado, bem como os problemas de “dívida oculta” das administrações locais e regionais, que, segundo o comunicado, “devem ser resolvidos de forma ordenada”.

O Politburo anunciou ainda novas reformas para as instituições financeiras de pequena e média dimensão, com o objectivo de “reforçar a confiança nos mercados de capitais”, definiu o emprego como prioridade política, prometeu mais investimento em infraestruturas nas áreas da educação, saúde e apoio à infância, e melhorias nos mecanismos de assistência social “para garantir que não ocorram recaídas na pobreza nem um aumento significativo da população em situação de pobreza”.

“É necessário enfrentar de forma sistemática os desafios e impactos externos, reforçar a segurança energética e dos recursos e responder às diversas incertezas com a certeza proporcionada por um desenvolvimento de elevada qualidade”, aponta o documento.

Quinto plenário em Outubro

O Partido Comunista Chinês (PCC) vai realizar em Outubro a quinta sessão plenária do actual Comité Central, uma reunião centrada na disciplina interna e na “governação rigorosa” do partido, informou ontem a agência oficial chinesa Xinhua.

A decisão foi tomada durante uma reunião do Politburo do PCC, presidida pelo secretário-geral do partido e Presidente chinês, Xi Jinping, na qual foi acordado analisar “várias questões importantes” para reforçar de forma contínua o controlo interno da organização.

Segundo o comunicado oficial, divulgado ontem pela Xinhua, o partido considera que esta tarefa deve ser encarada como essencial para consolidar a sua posição no poder numa altura em que as mudanças no contexto internacional, na China e no seio da própria organização colocam “novas situações e desafios”. O documento sublinha a necessidade de manter a direcção “centralizada e unificada” do Comité Central, reforçar a capacidade do PCC para governar a longo prazo e preservar a sua “pureza”.