China | Chuvas fortes obrigam à retirada de mais de 46.000 pessoas

As fortes chuvas que atingiram várias regiões da China obrigaram à retirada preventiva de mais de 46.000 pessoas nas províncias de Sichuan e Jilin, enquanto as autoridades mantêm alertas para precipitação intensa em grande parte do país.

Na província de Sichuan, no centro da China, cerca de 40.000 pessoas foram retiradas preventivamente entre a manhã de quarta-feira e a de ontem em 14 municípios, informou a televisão estatal CCTV, citando as autoridades provinciais.

A cidade de Ya’an registou o maior número de evacuações, com 13.225 pessoas deslocadas. No mesmo período, várias zonas da província, que tem uma área semelhante à da Suécia e cerca de 83 milhões de habitantes, registaram chuva torrencial, com um máximo de 155,4 milímetros na cidade de Guangyuan.

Desde o início da época das cheias, Sichuan contabiliza já 686.515 retiradas preventivas de pessoas, segundo a mesma fonte. No nordeste da China, o distrito de Wangqing, na província de Jilin, registou na quarta-feira precipitação até 225,5 milímetros.

As autoridades retiraram de urgência 7.379 pessoas de nove municípios mais afectados, depois de elevarem para o nível máximo a resposta de emergência devido às cheias e determinarem a suspensão das aulas, do trabalho, da actividade comercial, dos transportes e das atividades coletivas ao ar livre.

O Centro Meteorológico Nacional manteve ontem um alerta amarelo para chuva intensa em várias províncias chinesas, prevendo acumulados locais entre 100 e 200 milímetros. As autoridades meteorológicas alertaram para o risco de cheias repentinas em zonas montanhosas, desastres geológicos, transbordo de rios de pequena e média dimensão e inundações urbanas.

O mês de Julho tem sido marcado na China pela passagem de tufões, precipitação extrema e deslizamentos de terras, que provocaram dezenas de vítimas em várias províncias.