FAM traz, em Junho, sessão adicional de “A Dinastia Dela”

O Festival de Artes de Macau (FAM), que este ano conta com a 36.ª edição, apresenta a 26 de Junho uma sessão adicional do espectáculo “A Dinastia Dela”, do Teatro Nove de Pequim, a partir das 19h45. Este espectáculo foi “calorosamente recebido pelo público”, destaca o Instituto Cultural (IC), em comunicado, e por isso ganha mais uma sessão. Os bilhetes estão disponíveis para venda a partir de amanhã.

Entretanto, este fim-de-semana o FAM apresenta a peça em patuá “Agora Como? (E Agora?)”, dos Dóci Papiaçam di Macau, bem como os espectáculos “Duo de Dança”, da Companhia de Dança Teatro Jolda, do Cazaquistão; e ainda “Eterna Juventude 2.0”, da companhia local Teatro de Lavradores.

O espectáculo “Duo de Dança” apresenta-se hoje e amanhã no Estúdio II do Centro Cultural de Macau (CCM), “oferecendo um festival de dança que transcende fronteiras e épocas”, enquanto que “Eterna Juventude 2.0” é revelado ao público no sábado e domingo, no pequeno auditório do CCM.

Esta peça estreou na 17.ª edição do FAM, em 2006, e regressa agora para uma nova versão. A obra foi reescrita e dirigida pelo conceituado dramaturgo de Macau Lawrence Lei, tendo produção de Jacky Li, membro fundador da companhia, que partilha o palco com a actriz local Carmen Kong.

No domingo acontece, na sala de conferências do CCM, a “sessão de partilha” em torno deste espectáculo com a presença de Lawrence Lei, que “irá falar sobre o seu processo de reescrita do guião”, e os actores Jacky Li e Carmen Kong, que “partilharão as suas experiências de representação”.

Iao Hon em festa

Destaque ainda para a actividade adicional, integrada no FAM, “Mostra de Espectáculos ao Ar Livre”, que decorre entre hoje e domingo no Jardim do Mercado do Iao Hon, com apresentações de “vários grupos artísticos locais e do Interior da China”, nomeadamente a Companhia de Artes de Quanzhou Um-Seis, de Fujian e a Equipa Cultural Étnica do Condado de Ximeng, de Yunnan.

A apresentação do grupo de Fujian representa “o ponto de partida da Rota Marítima da Seda”, enquanto a actuação do grupo de Yunnan revela a história e a cultura da “Rota da Seda do Sudoeste”, apresentando-se “diversas manifestações do património cultural intangível”.

O IC acrescenta ainda as apresentações de grupos de Macau como o Grupo de Teatro Infantil Miúdos Ratões, a Associação de Cultura e Arte Nacional Chinesa, o Own Theatre e a Casa de Portugal em Macau.

Domingo, a partir das 10h, acontece no mesmo jardim o “Workshop de Dança Folclórica da Etnia Wa”, com acesso gratuito, enquanto que às 14h30 começa, no auditório do Centro de Actividades do Iao Hon, o “Criatividade à Solta – Workshop de Representação e Narrativa para Famílias”. A ideia, nesta sessão, é “orientar os participantes de todas as idades na co-criação de um espectáculo animado e cheio de surpresas”.