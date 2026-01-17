FAM | IC acolhe propostas para nova edição do festival

O Instituto Cultural (IC) está a acolher propostas de espectáculos e iniciativas que possam ser integradas na 36ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), que se realiza entre os meses de Maio e Junho deste ano. Segundo um comunicado, a ideia é proporcionar oportunidades a personalidades artísticas e organizações locais.

“Ao longo dos anos, o FAM tem procurado incentivar o desenvolvimento das artes locais e disponibilizar uma plataforma de qualidade para a apresentação e o intercâmbio das artes performativas em Macau”, descreve o IC numa nota.

Pretende-se, com o FAM, “expandir a plataforma de exibição das artes performativas locais e incorporar mais trabalhos criativos com características locais”.

Para a edição deste ano, o tema é “Encontro Cultural na Rota Marítima da Seda”, convidando-se os participantes a “inspirarem-se no património cultural único de Macau”, para apresentar obras centradas no território ou “que incorporem elementos específicos da cidade, como a arquitectura histórica, figuras notáveis, locais e contos populares, explorando o encanto distinto da cidade”.

As propostas a concurso devem integrar-se em duas categorias, nomeadamente “Programas Individuais”, que incorpora “todos os géneros de espectáculos, como teatro, ópera cantonense, dança, espectáculos infantis e artes performativas multimédia”. Nesta categoria, o IC encoraja “a inovação e avanços criativos na criação artística”.

Por sua vez, a segunda categoria, “Mostra de Espectáculos ao Ar Livre” consiste num “programa comunitário popular que procura apresentações ao ar livre para toda a família e em formatos variados”.

Os programas seleccionados pelo IC irão receber apoio financeiro para suportar os custos de produção. As associações locais e indivíduos interessados ​​devem inscrever-se até ao dia 10 de Fevereiro. Os candidatos aprovados na primeira fase de selecção deverão comparecer a uma entrevista com o júri nesse mesmo mês.