CCM | Musical “Operação Oops!” apresentado no final do mês

O pequeno auditório do Centro Cultural de Macau acolhe, entre os dias 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro, o musical “Operação Oops!”, baseado no romance homónimo do dramaturgo Lawrence Lei I Leong, natural de Macau. O elenco tem como protagonista Jordan Cheng, que venceu o galardão de “Melhor Actor” na 31.ª edição dos Prémios de Teatro de Hong Kong

Macau recebe no final do mês um novo espectáculo que decorre no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) e que nasce de uma encomenda do Instituto Cultural (IC) no contexto do programa “Comissionamento de Produções de Artes Performativas 2024-2026”. Trata-se do musical “Operação Oops!”, que sobe ao palco entre os dias 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro.

Segundo uma nota do IC, trata-se de uma adaptação do romance homónimo do dramaturgo local Lawrence Lei I Leong, e conta com diversas figuras do teatro já premiadas e com provas dadas no mundo do espectáculo.

A música do espectáculo, por exemplo, foi composta por Leon Ko, que já venceu um Cavalo Dourado nos prémios de cinema de Taiwan em 2005, pela banda sonora do filme “Perhaps Love”.

Além disso, o público poderá ver de perto o trabalho de interpretação de Jordan Cheng, protagonista do “dinâmico elenco”, natural de Macau e que foi homenageado como “Melhor Actor” nos 31.º Prémios de Teatro de Hong Kong. Por sua vez, o espectáculo será dirigido por Fong Chun Kit, uma das mentes criativas do Teatro Repertório de Hong Kong, enquanto a coreografia é concebida pela criadora de dança local Florence Cheong.

“Subir na vida”

“Operação Oops!” conta a história de um grupo de pessoas que não consegue orientar-se na vida nem ter estabilidade, e que, “desapontados com os preços exorbitantes das rendas, decidem raptar um promotor imobiliário”, descreve a sinopse do espectáculo.

Porém, nem tudo corre como planeado, e “frustrados pela ocorrência de uma série de infelizes peripécias, o grupo vê o seu plano de rapto sem orçamento entrar numa espiral caótica”. Assim, “entre discussões e picardias constantes”, o público é levado a perceber como é que toda essa confusão irá acabar.

“Ilustrando uma história deliciosamente absurda ao som de cativantes melodias, num constante tom satírico e humorístico, ‘Operação Oops!’ envolve o público de forma surpreendentemente profunda”, como “descobrir sabedoria num divertido biscoito da sorte”, lê-se ainda na sinopse.

A par das apresentações do espectáculo, o IC “irá convidar representantes de várias entidades de produção teatral, companhias e festivais de arte do Interior da China e regiões vizinhas para se deslocarem a Macau a fim de promover intercâmbios e realizar uma ‘Sessão de Apresentação do Programa Local'”, descreve-se em comunicado.

O objectivo é “criar uma plataforma de promoção de obras originais do sector das artes performativas de Macau e explorar oportunidades de colaboração”. Esta sessão tem lugar dia 1 de Fevereiro, às 15h15, no Estúdio I do CCM e decorre em mandarim sem tradução, estando aberta a associações ou companhias ligadas às artes performativas, legalmente registadas em Macau, ou a indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos que sejam residentes do território. As inscrições abrem hoje e decorrem até ao dia 27 de Janeiro.