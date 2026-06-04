10 de Junho | Teatro D. Pedro V acolhe no sábado recital de música lírica

O recital “Viagem vocal: quatro séculos de música lírica em português” sobe ao palco do histórico Teatro D. Pedro V no sábado, às 19h30. O soprano Sílvia Sequeira junta-se à meio-soprano Ashley Chui para interpretar composições de ópera e canção portuguesa desde o período Barroco

Alfredo Keil, Fernando Lopes-Graça, P. Áureo e Castro ou José Maurício Nunes Garcia. São nomes que estão na mente de muitos daqueles que, habitualmente ou não, ouvem música clássica e lírica, e que podem agora ver as composições destes mestres no palco do Teatro D. Pedro V este sábado, a partir das 18h30.

Integrado no cartaz do “Junho – Mês de Portugal na RAEM 2026”, que visa celebrar o 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, o espectáculo “Viagem vocal: quatro séculos de música lírica em português” conta com a soprano Sílvia Sequeira em palco, que fará parelha na voz com a meia-soprano Ashley Chui. A acompanhá-las estará o barítono Chris Kun Hang Iek e a pianista Arièle Zanini.

Segundo a sinopse do espectáculo, a canção em português “espalhou-se pelo mundo desde os primórdios” embora seja hoje “menos conhecida do que as congéneres em italiano, francês ou alemão”. As composições são autênticas “joias, muitas vezes escondidas, da tradição vocal lusófona”, que mostram o que de melhor se foi fazendo na música lírica e ópera desde o período Barroco até ao século XXI, entre Portugal, Macau e Brasil.

Segundo a mesma sinopse, a viagem musical inicia-se entre os séculos XVIII e XIX, num périplo sonoro marcado por composições de luso-brasileiros que “viam Portugal e o Brasil como a sua pátria comum”.

Falamos de nomes como Marcos Portugal, falecido em 1830, ou António José́ da Silva “O Judeu”, que viveu entre os anos de 1705 e 1739. Há ainda a reter o nome de José́ Maurício Nunes Garcia, falecido em 1830.

Depois, já no século XX, persiste a “ópera e canção romântica de modelo europeu, de compositores como Alberto Nepomuceno (1864-1920) e Alfredo Keil (1850-1907) enquanto os próprios séculos XX e XXI se revelaram férteis em canções de arte e árias de ópera – do Brasil a Portugal, com compositores como Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Fernando Lopes-Graça (1906-1994) e Alexandre Delgado (nascido em 1965)”.

Não faltam, nesta equação musical, Macau, com as composições do P. Áureo e Castro (1917-1993). Natural dos Açores, este pároco era sobrinho de D. José da Costa Nunes, que era Bispo de Macau quando Áureo e Castro chegou a Macau, a 15 de Setembro de 1931, com apenas 14 anos de idade. Áureo e Castro entrou para o Seminário Diocesano de São José, tendo depois desenvolvido o seu gosto musical.

Talentos em palco

Com um programa musical repleto de estrelas e de história, cabe a Sílvia Sequeira interpretar um repertório especial. A cantora venceu o primeiro prémio, e também o “Prémio do Público” na primeira edição do Concurso Internacional de Canto Cascais-Opera, realizado em 2024, além de já reunir na sua carreira outros prémios.

Numa nota biográfica sobre a sua carreira, lê-se que Sílvia Sequeira “tem vindo a conquistar rapidamente o reconhecimento internacional pela sua extraordinária potência vocal e intensidade dramática, afirmando-se como uma das sopranos dramáticas mais entusiasmantes da sua geração”.

Também a meio-soprano Ashley Chui, de Hong Kong, já viu a sua voz e trabalho serem galardoados, ao sagrar-se vencedora, em 2022, do “Prémio Especial” no Ise-Shima International Singing Competition e, em 2024, do BYAA Collectives American Art Elite Award.

De Macau sobe ao palco do Teatro D. Pedro V o barítono Chris Kun Hang Iek, “um talento local emergente” que conquistou o primeiro lugar na categoria “Vocal Aberta” do 11º Festival Internacional de Música de Hong Kong.

O recitar conta também com a actuação da pianista francesa radicada em Hong Kong, Arièle Zanini, também docente no Departamento de Canto da Hong Kong Academy of Performing Arts e pianista principal da City Chamber Orchestra of Hong Kong.