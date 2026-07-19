DICJ |Pedida mais vigilância face a apostas por telefone

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) teve um encontro com todas as concessionárias do jogo para pedir um reforço da vigilância face às apostas feitas por telefone nos casinos. A reunião aconteceu na terça-feira, depois de nos últimos dias terem sido detidas várias pessoas com equipamentos de gravação nos casinos.

Durante o encontro, segundo a versão oficial, os representantes do Governo afirmaram que “com o desenvolvimento das tecnologias, alguns métodos ilegais de apostas têm-se tornado cada vez mais discretos, constituindo novos desafios para a gestão dos casinos”. No entanto, a DICJ prometeu “combater severamente qualquer forma de colocação de apostas ilegais, incluindo a colocação de apostas por via telefónica”.

Diante dos representantes da concessionária, a DICJ sentiu ainda necessidade de indicar que “tem mantido uma estreita colaboração com a Polícia Judiciária e cooperado activamente na investigação de diversos casos através de reuniões de trabalho permanentes, da troca de informações e de mecanismos de acção conjunta”. Esta colaboração, justificou a DICJ, tem permitido “combater a expansão de actividades ilegais”.

Ao mesmo tempo, a entidade reguladora pediu às concessionárias para “aperfeiçoarem os seus mecanismos de gestão interna, reforçando a vigilância e a capacidade de resposta dos trabalhadores da linha da frente”.