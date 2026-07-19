Musical | “Frankenstein” renasce em coreano a 25 e 26 de Julho no Broadway

Depois de uma década nos palcos, a adaptação sul-coreana do musical “Frankenstein” regressa com estrondo numa “versão sinfónica” para dois espectáculos no Broadway Theater nos dias 25 e 26 de Julho, sempre às 15h. Os bilhetes estão à venda e custam entre 880 e 1080 patacas, com os bilhetes mais baratos (680 patacas) e os mais caros (1280 patacas) já esgotados.

No papel principal, a super-estrela dos Super Junior, Kyuhyun​ será o Victor Frankenstein. Kyuhyun não é um estranho no mundo dos musicais, contando com um vasto currículo de espectáculos, como “Os Três Mosqueteiros”, “Apanha-me se Puderes”, “Robin Hoo”, “Werther, Mozart”, “O Fantasma”, “Death Note”, entre outros.

Para o papel de Henri Dupre, a produção conta com o experiente actor de musicais Park Eun-tae, que além de ter participado na versão cinematográfica do musical que irá assombrar o palco do Broadway Theater, brilhou nos musicais “Les Misérables”, “The Man in Hanbok” e “Elizabeth”.

A noiva de Victor Frankenstein, Julia, será interpretada por Lee Bom-sori. A actriz especializada em musicais participou em espectáculos como “Mary Curie” e “Letters from Fans”. O papel de Ellen estará a cargo da actriz Chang Eun-Ah.

Ao longo de quase duas horas de espectáculo, a música que dará corpo à actuação será tocada pela Brandon Chamber Orchestra, em alusão ao compositor Brandon Lee (também conhecido como Lee Sung-joon), responsável pela música de “Frankenstein”. Lee é um aclamado compositor e director musical sul-coreano, que além de ter criado a banda sonora deste espectáculo, compôs também os musicais “Ben-Hur” e “La Rose de Versailles”.

As raízes de um musical

Baseado no clássico da literatura gótica de Mary Shelley, o musical “Frankenstein” alia a narrativa poderosa e momentos musicais intemporais, a uma interpretação orquestral grandiosa, enriquecida por uma cuidada encenação quase em estilo de concerto.

O ambiente em palco procura emprestar uma roupagem coreana ao romance do século XIX, em que um cientista desafia a autoridade divina ao ressuscitar os mortos, e da morte nasce um monstro com um destino trágico.

Ao longo da última década, a produção tornou-se um dos musicais mais conhecidos da Coreia do Sul, aclamada por atrair espectadores assíduos e por várias temporadas com lotação esgotada.

A versão deste clássico que será apresentada no Cotai é uma autêntica conquista artística, só possível graças à correcta assimilação da obra literária original, aos ajustes e adaptações, bem como às actuações e efeitos cénicos de elevada qualidade.