Pavilhão Criativo de Macau presente em exposição em Xangai

O Instituto Cultural (IC) organizou a participação na “Exposição Internacional de Licenciamento de Xangai 2026” de várias delegações do sector através da instalação do Pavilhão Criativo de Macau.

Segundo um comunicado divulgado pelo IC na quarta-feira à noite, a presença no evento que começou na quarta-feira e que terminou na sexta-feira possibilitou exibir “o charme único e o potencial comercial das indústrias culturais e criativas de Macau junto de licenciadores, compradores e de meios de comunicação social de todo o mundo”.

A exposição de Xangai é descrita pelo Governo como “um dos eventos mais emblemáticos da marca global de eventos de licenciamento na Ásia”, reunindo mais de 420 expositores de referência, nacionais e internacionais, congregando mais de 2.000 propriedades intelectuais (PI).

As marcas representadas incluem personagens de animação, cinema e media, cultura, museus e artes, e produtos culturais e criativos na moda

Esta é a primeira vez que o IC promove a representação de Macau na exposição com um pavilhão com cerca de 220 metros quadrados.

De acordo com o IC, o conceito do Pavilhão Criativo de Macau inspira-se na integração multicultural da cidade, “reunindo 15 marcas de PI originais com uma identidade vincadamente local”. As PI originais de Macau presentes nesta edição incluem: piepiepuu, Puppy.p, Pundusina, PEACE DOLL, TENCHOSIU2, Bucket King, Yunana & Meow, FU LU SHOU, CHILLIN FAMILY, Mr. Bubbles, Ho Sio Chong, UNDERDOG & Beanie, Cosmic Travelers, MOMO & MUMU, NANARA & PP BEAR.

Mostrar trabalho

O IC acrescenta que um dos objectivos da participação no certame é promover a expansão das PI originais de Macau no mercado internacional de licenciamento através de mostras directas e de sessões de bolsas de contactos, aumentar a notoriedade e competitividade das marcas locais e ajudá-las a expandir a sua rede comercial.

Antes da participação na exposição, o IC realizou o “Workshop sobre a Indústria de Licenciamento de PI” e a “Sessão de Bolsa de Contactos Online: LEC x PI de Macau”.

Estas iniciativas contaram com a participação de especialistas em licenciamento provenientes do Interior da China e de Hong Kong, que partilharam a sua experiência em vertentes estratégicas como a criação de marcas a partir de PI artística, passando por dicas negociais, conhecimentos de práticas jurídicas em contratos de licenciamento, ou a transformação do Património Cultural Intangível em activos de PI.