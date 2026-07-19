Segurança | Crimes relacionados com jogo aumentaram 12%

O secretário para a Segurança, Chan Tsz King, revelou na quinta-feira que na primeira metade deste ano os crimes relacionados com jogo tiveram um aumento anual de 12 por cento, para um total de 1.278 casos, enquanto os crimes de troca ilegal de moeda subiram 7,9 por cento durante o mesmo período, para um total de 259 casos.

O secretário realçou o desmantelamento de uma rede de câmbio ilegal transfronteiriço, que resultou na detenção de 25 pessoas e à apreensão de aproximadamente 5,7 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro. Além disso, em Maio a polícia também descobriu 32 casos de câmbio ilegal que envolveram 36 pessoas.

No cômputo geral, no primeiro semestre deste ano, foram abertos 6.628 processos criminais, o que representa uma diminuição de 71 processos, ou seja, menos 1,1 por cento, em comparação com a primeira metade do ano passado.

No período em análise, 3.020 pessoas foram reencaminhadas para o Ministério Público, o que representa um aumento anual de 65 indivíduos, ou 2,2 por cento.

O governante salientou que os dados estatísticos do primeiro semestre não revelam alterações drásticas, com os crimes violentos graves a manterem-se num nível extremamente baixo, concluindo que a situação geral da segurança de Macau é estável.