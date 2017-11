No próximo dia 11 de Novembro, sábado, pelas 20h, o humorista Eduardo Madeira apresenta ao público de Macau um espectáculo onde alia stand-up comedy e música.

O comediante chega ao território no âmbito de uma série de espectáculos de comédia organizada pelo IPOR e que contará com outros nomes como Pedro Tochas, Jorge Serafim e João Seabra.

Eduardo Madeira é uma cara sobejamente conhecida da televisão portuguesa. Começou a sua carreira como argumentista nas Produções Fictícias, tendo sido autor e co-autor de programas como “Herman Enciclopédia”, “Contra Informação”, “Conversa da Treta” e “Notícias em Segunda Mão”.

Ainda no campo da escrita, Eduardo Madeira escreveu o argumento dos filmes “O Lampião da Estrela”, “Filme da Treta”, e protagonizou a comédia “Mau Mau Maria”, ao lado de Marco Horácio e Marta Gomes.

Eduardo Madeira foi um dos pioneiros de stand-up comedy em Portugal, fez parte do grupo da Casa da Comédia, participou no programa Levanta-te e Ri e foi membro da bem humorada banda Cebola Mol, juntamente com Filipe Homem Fonseca.

Os apreciadores da comédia em português que não queiram perder o espectáculo de Eduardo Madeira devem apressar-se a adquirir os bilhetes no IPOR. O evento conta com o apoio do Instituto Cultural, o Consulado-Geral de Portugal e a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau.