MAM | Aceites obras para nova edição de exposição anual

Decorre entre 12 e 14 de Junho o prazo de recolha de obras de arte para a “Exposição Anual das Artes Visuais de Macau”, no auditório do Museu de Arte de Macau (MAM). Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), esta exposição “tem como objectivo a recolha de obras de meios de expressão ocidental”, abrangendo “obras bidimensionais, tridimensionais, de vídeo e criações multimédia”.

As submissões devem ser de artistas com residência de Macau, não sendo permitida a participação de um artista em mais do que uma candidatura. Cada participante ou equipa pode apresentar apenas uma obra ou um conjunto de obras originais concluídas em 2024 ou em data posterior.

Quanto aos prémios, será instituído um “Grande Prémio do Júri” com um prémio de 80 mil patacas, sendo a obra premiada integrada na colecção do MAM, com atribuição de certificado. Destaca-se o “Prémio de Criatividade Emergente” destinado a incentivar jovens criadores até 30 anos, com prémios de 10 mil patacas. Mantêm-se os “Prémios de Obras Excepcionais”, com 10 vencedores, recebendo, cada seleccionado, um prémio pecuniário de 30 mil patacas.

Será depois organizada uma exposição colectiva “em instituições culturais e museológicas fora de Macau”, com o objectivo de “incentivar os vencedores a continuar a criar”, bem como “ampliar as oportunidades de intercâmbio e exibição das obras”. Esta mostra deverá ser realizada no próximo ano.

Na mesma nota, o IC diz esperar que, “com um sistema mais aperfeiçoado, prémios mais generosos e um mecanismo de colecção de obras, possa atrair mais quadros artísticos locais para participar na Exposição Anual e promover o desenvolvimento vigoroso das artes visuais em Macau”.