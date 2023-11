CCM | Arquitecta Francine Houben dá palestra na próxima semana

A arquitecta de renome internacional Francine Houben dará uma palestra no próximo dia 28, às 19h, no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) a fim de apresentar a sua obra arquitectónica. A palestra, organizada pelo Instituto Cultural (IC), intitula-se “Pessoas, Lugar, Propósito e Poesia”, e está sujeita a inscrições que decorrem desde sábado.

Francine Houben é directora criativa e sócia fundadora do atelier de arquitectura Mecanoo Architecten, responsável pelo design do projecto da Nova Biblioteca Central de Macau. Houben foi professora de estética da mobilidade na Universidade de Tecnologia de Delft, tendo também leccionado na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale e na Academia de Arquitectura de Mendrisio. Recebeu vários prémios internacionais, como o “Prix des Femmes Architectes” [Prémio de Mulheres Arquitectas] em 2019 e o Prémio Europeu de Arquitectura em 2021.

Segundo um comunicado do IC, Houben partilhará na palestra “os seus conceitos criativos únicos através das suas obras e explicará como criar espaços urbanos vivos e inovadores que cumpram as exigências funcionais da arquitectura e exemplifiquem o conceito de busca de harmonia entre o elemento humano e o espaço”. Além disso, Houben irá também partilhar a sua experiência de grandes projectos arquitectónicos de cariz cultural e projectos de construção que integram as funções dos espaços urbanos. A palestra é aberta a maiores de 15 anos de idade e será proferida em inglês, sendo disponibilizado o serviço de tradução simultânea para cantonense e mandarim. As inscrições terminam esta quinta-feira às 18h.