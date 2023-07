CCM | “Música no Coração” com 16 espectáculos em Agosto

O Centro Cultural de Macau vai estar vivo com o som da música, evocando as paisagens bucólicas das montanhas austríacas. De 10 a 22 de Agosto, o Grande Auditório do Centro Cultural de Macau irá receber a digressão internacional do musical “Música no Coração”, produzida pelo Grupo Broadway Internacional e Broadway Asia.

O espectáculo que chega a Macau foi concebido pelo histórico encenador Jack O’brien, um vulto do mundo showbiz que tem como epicentro a Broadway, em Nova Iorque, tanto pelos sucessos, como pelos absolutos falhanços com apenas um punhado de sessões. Apesar disso, O’brien venceu três prémios Tony, os óscares dos musicais e do teatro nos Estados Unidos ao longo da sua vasta carreira.

“Música no Coração” é uma “produção recente que leva à cena uma companhia internacional de artistas firmados e jovens estrelas nos diversos papéis que dão vida à família von Trapp”, refere o Instituto Cultural (IC).

O elenco é liderado por Jill-Christine Wiley no papel de Maria Rainer, Trevor Martin como Capitão von Trapp, Daniel Fullerton como Rolf, Lauren Kidwell no papel de Madre Superiora, Joshua La Force como Maximillian Detweiler, Lauren O’Brien como Liesl e Gail Bennett no papel de Elsa Schraeder.

Seguindo a tradicionais adaptações do livro de memórias de Maria Augusta von Trapp, “The Story of the Trapp Family Singers”, o espectáculo que irá subir ao palco do Centro Cultural de Macau irá contar com música composta por Richard Rodgers, letras de Oscar Hammerstein II e texto de Howard Lindsay e Russel Crouse.

O espectáculo também conta com a colaboração do coreógrafo da Broadway Danny Mefford, com a supervisão musical de Andy Einhorn, direcção de digressão de Matt lenz, coreografia de digressão por James Gray, supervisão musical por Andy Einhorn e produção executiva de Simone Genatt e Marc Routh.

Evocando Julie Andrews

O Instituto Cultual acrescenta que o espectáculo é enriquecido por “eficientes técnicas de mudança de cena e impressionantes cenários da Broadway”, trunfos que permitem reproduzir o “ambiente histórico e a atmosfera dos Alpes austríacos na iminência da Segunda Guerra Mundial”, denotando uma visão artística que consegue atingir um equilíbrio entre nostalgia e inovação.

Depois de estrear em Nova Iorque, e de percorrer numerosos palcos em digressão pelos Estados Unidos, a produção já conquistou os públicos de Singapura, Filipinas e Índia, antes de chegar a Macau.

Além dos palcos de teatro, o musical foi eternizado pela versão cinematográfica, com Julie Andrews e Christopher Plummer nos principais papéis, que estreou em 1965 e arrebatou cinco óscares, incluindo o de Melhor Filme. Ajustando a inflação a números actuais, o filme e o musical figuram na lista de espectáculos e filmes com as maiores receitas de sempre.

Maria imortal

Tendo a guerra como pano de fundo, “Música no Coração” conta a história de Maria, uma noviça que deixa o convento para trabalhar como governanta de um oficial naval, um viúvo que vive com sete filhos.

Maria conquista os corações da família Von Trapp, numa narrativa musicada com clássicos universais como “Dó-Ré-Mi”, “My Favourite Things” e “Climb Every Mountain”.

Os bilhetes variam entre 380 e 880 patacas e serão colocados à venda hoje às 10h no Centro Cultural de Macau, na Bilheteira Online de Macau e na plataforma de venda online Damai. As sessões estão marcadas para as 19h30 às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras. Aos sábados é domingos serão apresentadas duas sessões, com uma matiné às 14h e uma sessão novamente às 19h30.

O espectáculo tem uma duração de 2 horas e 45 minutos, incluindo um intervalo de 20 minutos e será interpretado em inglês, legendado em chinês e inglês.

João Luz