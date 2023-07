Melco promete só usar ovos “cage-free” em todos os resorts até 2025

Com a sustentabilidade a ser um dos tópicos que move agendas, a Melco comprometeu-se em só usar ovos “cage-free”, ou seja, ovos de galinhas que não vivem em gaiolas exíguas, em todos os seus resorts de Macau, até 2025.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela concessionária, o City of Dreams Manila usa exclusivamente este tipo de ovos, produzidos localmente, desde Março de 2022.

“A maioria dos nossos estabelecimentos de restauração e bebidas vão seguir o exemplo de Manila. O nosso compromisso é obter localmente e oferecer ovos 100 por cento “cage-free” até 2025 em todos os nossos resorts”, aponta a vice-presidente da cadeia de fornecimento da empresa Augusta Vargas-Prada.

A empresa indica que a política de transição irá ajudar distribuidores locais de ovos a expandir os seus negócios num curto período de tempo, tornando os produtos rapidamente disponíveis no mercado. Além disso, a Melco acredita que o compromisso que assumiu pode levar outras empresas do ramo da alimentação de Macau a seguir o exemplo, incluindo fornecedores de serviços alimentares, restaurantes e panificadoras.

Do outro lado

Yan Lo, gerente da Agência Comercial Heng Long que é uma das maiores empresas de distribuição de ovos de Macau, felicitou a medida. “Estamos muito orgulhosos por desempenhar este papel de cooperação com a Melco na transição para ovos ‘cage-free’ dentro de meio ano. Conseguimos mudar, pelo menos, 10 por cento de todos os ovos em dois meses para responder ao aumento da procura de outros resorts integrados e de empresas de restauração de grande escala em Macau”, afirmou o gerente.

Os ovos “cage-free” são produzidos por galinhas que se podem movimentar livremente em ambientes com espaço, sem estarem confinadas em gaiolas que incapacitam. Além das questões de sustentabilidade, a produção de ovos “cage-free” apresentam menos riscos para a segurança alimentar em relação à produção em massa.