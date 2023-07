Ténis | Torneio Macau Masters em Dezembro

Parte da elite mundial do ténis mundial vai visitar Macau entre 2 e 3 de Dezembro para participar no evento Macau Tennis Masters. O torneio, organizado pela concessionária MGM em parceria com a empresa de eventos desportivos IMG, vai decorrer na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental.

Segundo o anúncio dos organizadores, o evento vai ter uma vertente individual e outra de pares, contando com a participação de seis atletas convidados, e decorrendo em piso duro.

Esta é uma iniciativa que se enquadra no âmbito das novas concessões de jogo e da obrigação das concessionárias contribuírem para a política do governo 1+4, em que o dinheiro dos casinos serve para desenvolver outras indústrias, como os eventos desportivos e convenções.

Com os bilhetes a começarem a serem vendidos no próximo mês, a Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental vai receber no sábado dois jogos de singulares e um jogo de pares mistos. No domingo vão ser realizados três jogos de singulares.

Tenistas de elite

Entre os nomes dos participantes revelados esta semana, consta o da tenista Belinda Bencic. A suíça de 26 anos é actualmente a 14.ª do ranking mundial, mas em Fevereiro de 2020 chegou a ser a número 4. Conta ainda no currículo com a conquista da medalha olímpica de ouro, nos Jogos de Tóquio, em 2021, e a presença na meia final no Torneio dos Estados Unidos, em 2019.

Até ao momento, a época de Bencic tem sido discreta, principalmente ao nível dos torneios do Grand Slam, com a eliminação durante a primeira ronda em Roland Garros, em Paris, e a eliminação na quarta ronda, no Open da Austrália.

Também a presença de Taylor Fritz, número sete do ranking mundial, está confirmada. O norte-americano de 25 anos venceu cinco torneios ATP em singulares, entre os quais Indian Wells em 2022, mas está a fazer uma época abaixo das expectativas. O melhor americano do ranking mundial foi afastado do Torneio da Austrália e de Roland Garros à segunda e terceira rondas, respectivamente.

O último dos nomes conhecidos é o de Frances Tiafoe, número 10 do ranking mundial. O norte-americano que em 2018 perdeu a final do Estoril Open para João Sousa, tem feito uma carreira ascendente, com vitórias contra grandes nomes do ténis mundial como Rafael Nadal, Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas. Este ano, tanto no Torneio da Austrália como em Roland Garros, foi eliminado na terceira ronda.

No futuro, os organizadores ainda vão anunciar mais três nomes de participantes no torneio por convite.