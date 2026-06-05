AMCM | Lucros de bancos disparam 20,7 por cento até Abril

Os bancos de Macau obtiveram um lucro de 4,48 mil milhões de patacas nos primeiros quatro meses do ano, mais 20,7 por cento do que no mesmo período de 2025.

De acordo com dados oficiais divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), a principal razão para a subida dos lucros foi um aumento de 30,3 por cento, para 6,47 mil milhões de patacas, na margem de juros, a diferença entre as receitas dos empréstimos e as despesas com depósitos.

Isto apesar de a AMCM ter aprovado três descidas da principal taxa de juro de referência em 2025, a última das quais um corte de 0,25 pontos percentuais, introduzida em 11 de Dezembro, seguindo a Reserva Federal norte-americana.

Os empréstimos, a principal fonte de receitas da banca a nível mundial, subiram 4 por cento em comparação com Abril de 2025, fixando-se em 1,08 biliões de patacas. Mas os depósitos junto dos bancos de Macau aumentaram ainda mais, 6,9 por cento, para 1,44 biliões de patacas no final de Abril passado, disse a AMCM.

Os bancos de Macau obtiveram um lucro de 7,34 mil milhões de patacas em 2025, quase o dobro do registado no ano anterior (mais 92,7 por cento).