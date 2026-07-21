SMG | Chuvas intensas provocam cheias e aulas suspensas

As chuvadas intensas que afectaram Macau entre a madrugada e a manhã de segunda-feira provocaram um pandemónio no início do dia, com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) a registarem inundações em várias partes da cidade, com participar incidência na Taipa. Por volta das 07h05, as autoridades emitiram o sinal vermelho, o quinto do ano, alerta para previsões de precipitação de cerca de 50 milímetros numa hora, prevendo inundações nas partes baixas da cidade.

Segundo o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), foram encerradas ao trânsito a Rua Cidade do Porto e a Rua Ponta Negra, na Taipa, e foram registadas inundações na a Avenida Wai Long, Estrada da Ponta da Cabrita e na Rotunda do Istmo.

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude acompanharam o sinal vermelho de chuva intensa e às 07h06 lançaram um aviso de suspensão das aulas no ensino secundário na parte da manhã, e nos ensinos infantil, primário e especial durante o dia todo.

“As escolas devem manter as suas instalações e respectivo pessoal em funcionamento, ocupando e acolhendo os alunos que cheguem às escolas, até que o seu regresso a casa se possa fazer em segurança”, acrescentou a DSEDJ.

O top três

Com o sinal vermelho emitido, o CPSP apelou à população para “permanecer em locais seguros, na medida do possível, e evitar sair à rua”. Aos condutores foi pedida prudência na estrada e atenção “às condições de inundação, evitando deslocações a zonas baixas ou a entrada em parques de estacionamento subterrâneos”.

Também o Corpo de Bombeiros pediu à população para ficar em locais fechados e seguros e evitar deslocações a zonas baixas ou ao ar livre.

Mais de três horas e meia depois de ter sido emitido o sinal vermelho de chuva intensa, os SMG substituíram-no pelo sinal amarelo. Nessa altura, várias zonas já registavam precipitação acumulada superior a 100 milímetros, com o recorde a ser batido pela estação de monitorização meteorológica da Taipa Grande com 147,4 milímetros.

O segundo lugar do “pódio” foi para a Universidade de Macau com 133 milímetros e o “bronze” foi para o Porto Exterior com o registo de 125,2 milímetros.

Porém, a inundação mais forte verificou-se no Caminho das Hortas, no centro da Taipa, onde os SMG registaram 37 centímetros de água acumulada.

Apesar das previsões dos SMG apontarem para que a chuva e as trovoadas se mantenham hoje, o céu pouco nublado deve regressar na quarta-feira.