IAM | Obras no Mercado Tamagnini Barbosa arrancaram ontem

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) anunciou ontem o início das obras para melhorar as instalações do Mercado Tamagnini Barbosa. Os trabalhos têm como objectivo revitalizar o mercado e vão ser conduzidos em diferentes fases.

Segundo o comunicado do IAM, na primeira fase, as obras visam a renovação do centro de restauração, o que vai permitir à zona do mercado continuar a funcionar nos moldes normais.

Na mensagem, o IAM afirmou que procura terminar as obras de melhoria do centro de restauração até ao final do ano, e que esse espaço deverá voltar a operar até Março de 2027.

A segunda fase visa a renovação da zona de produtos alimentares frescos e da mercearia que se situa no rés-do-chão do mercado. Neste momento, o IAM ainda não tem a certeza sobre o impacto dos trabalhos, uma vez que vai ouvir as opiniões dos vendilhões sobre se têm interesse em manter os negócios activos. Só após a recolha de opiniões vão ser tiradas as conclusões sobre a suspensão das vendas. Esta obra deverá ser lançada até Março de 2027 e concluída até Junho do mesmo ano.

No comunicado é indicado ainda que, desde Dezembro, as bancas de carne que estavam situadas no primeiro andar foram mudadas para o rés-do-chão. Com as novas obras, após o fim da renovação do centro de restauração,

nove bancas de comidas no rés-do-chão mudam-se para o primeiro andar. Ao mesmo tempo, sete novos operadores de bancas vão poder iniciar as operações.