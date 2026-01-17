Existe um velho ditado chinês que diz, “Não é tarde de demais para arranjar a cerca depois das ovelhas terem fugido”, que tem o mesmo sentido do nosso provérbio “Depois da casa roubada, trancas à porta”. Só depois de termos ficado sem os nossos bens, é que percebemos que temos de tomar medidas que possam impedir prejuízos futuros, mas que não permitem recuperar o que se perdeu.

O incêndio no Wang Fuk Court, um grande complexo habitacional no distrito de Tai Po, em Hong Kong, destruiu muitas vidas e muitas casas. O Governo de Hong Kong prestou imediatamente ajuda às vítimas, mandou inspeccionar rapidamente as redes que cobrem os andaimes de todos os edifícios que estão em manutenção na cidade e criou um Comité Independente para investigar as causas do incêndio no Wang Fuk Court. A Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC sigla em inglês) e a Polícia também agiram prontamente, prendendo e acusando os responsáveis pelo fogo. As medidas que foram tomadas depois do acidente demonstram a grande preocupação das autoridades pelo sucedido. No entanto, se os diversos problemas originados pelos trabalhos de manutenção tivessem sido detectados mais cedo, ter-se-ia podido evitar o fogo? Embora apagar os incêndios seja necessário, preveni-los é mais importante. Enquanto vizinha de Hong Kong, Macau, embora não tenha sofrido nenhum incêndio devastador em 2025, tem muitos aspectos que precisam de ser melhorados.

A estabilidade e o desenvolvimento de uma sociedade são inseparáveis dos seus sistemas políticos e económicos. Depois da mudança do Chefe do Executivo da RAEM em 2024, a eleição para a Assembleia Legislativa em 2025 testemunhou pela segunda vez a desqualificação de candidatos, juntamente com a remodelação de dirigentes-chave. De acordo com a emenda à Lei “Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau”, “da decisão da CAEAL de que um candidato não possui a capacidade para ser candidato……, não cabe reclamação nem recurso contencioso”, os candidatos desqualificados não ficaram a saber as razões para ser considerado que “não defendem a Lei Básica ou que não são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”.

Além disso, o facto de Cheong Weng Chon ter passado de Secretário para a Administração e Justiça a Presidente da VIII Assembleia Legislativa, estabeleceu um precedente para esta Assembleia. Estas acções tomadas pelo Governo da RAEM estabeleceram um precedente absoluto da predominância do poder executivo estabelecida pela Lei Básica para os próximos anos. A ausência de vozes dissidentes e a coordenação estreita entre os ramos executivo e legislativo têm a vantagem de unificar o pensamento e a acção, o que conduz a uma implementação mais fluida e eficiente das políticas e medidas adoptadas. Contudo, é preocupante que quando surgem problemas durante o processo de implementação, não existam vozes de oposição. E a melhoria da eficiência não garante bons resultados. Não devemos esperar pelos problemas para os resolver, pelo contrário, devemos perceber as causas dos problemas antes que ocorram. Depois de ver o relatório sobre o fogo em Hong Kong, torna-se óbvio que a tragédia podia ter sido evitada.

Os desafios que a diversificação da economia de Macau enfrenta são mais complexos do que as dificuldades com que se deparou durante a transformação ocorrida nos primeiros tempos após o regresso à soberania chinesa. Se apenas olharmos par o escalar do número de turistas, para o RNB per capita situado em 572.614 patacas e o PIB per capita em 579.533 patacas, em 2024, pensaremos que a economia de Macau deve estar florescente, sem lojas encerradas, com os residentes a desfrutarem de altos rendimentos e os restaurantes a abarrotar de clientes. É mesmo este o caso? Os responsáveis pela economia sabem a verdade, e os cidadãos conseguem ver a realidade claramente. O encerramento dos casinos- satélite era previsível, ao passo que a criação de distritos comerciais e cafés ao ar livre são apenas acontecimentos recentes. Tendências de consumo como as compras do lado de lá da fronteira e as compras online estão a ganhar grande popularidade, embora o Governo tenha tomado medidas de emergência como o “Grande prémio para o consumo nas zonas comunitárias” e os “Descontos para comer nos estabelecimentos de restauração em celebração do Regresso de Macau à Pátria”. Mas o que vem a seguir? Quando o planeamento prévio fica muito aquém do curso dos acontecimentos, e quando todas as críticas são silenciadas, o que resta é um profundo arrependimento. Um bom pastor não permite que uma só ovelha se extravie e a chave para impedir que se percam tem-na o pastor.