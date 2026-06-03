Díli | Parlamento timorense aprova Orçamento rectificativo

O parlamento timorense aprovou ontem a proposta de Orçamento Rectificativo do Estado para 2026 na votação final global, com 42 votos a favor e 23 abstenções da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente e do Partido Libertação Popular.

A proposta de Orçamento Rectificativo do Estado para 2026 apresentada pelo Governo de Timor-Leste inclui sete medidas prioritárias, entre as quais a segurança energética e a segurança alimentar, prevendo uma despesa total de 271 milhões de dólares norte-americanos.

A proposta prevê um aumento do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 101,1 milhões de dólares, passando de 2.291 milhões de dólares para 2.392,1 milhões de dólares.

“Votámos pela abstenção porque as medidas apresentadas pelo Governo no Orçamento Rectificativo não irão salvar Timor-Leste do impacto da crise mundial; servem apenas para aliviar a situação”, afirmou o presidente da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Aniceto Guterres.

A bancada da Fretilin esclareceu também que optou pela abstenção devido à falta de transparência na execução antecipada destas medidas, especialmente nas negociações e na celebração de contratos para a aquisição de reservas de combustível.

A deputada do Partido de Libertação Popular (PLP) Ermenegilda Laurentina explicou que o partido se absteve por considerar que o orçamento apenas facilita e beneficia as empresas oligárquicas próximas do Governo, enquanto a população continua marginalizada, sobretudo na capital, Díli.