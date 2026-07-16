ONU | Conselho de Segurança prolonga exigência de relatórios sobre ataques Huthis

O Conselho de Segurança da ONU renovou terça-feira, por mais seis meses, a resolução que exige relatórios mensais do secretário-geral sobre os ataques dos rebeldes Huthis no mar Vermelho.

A resolução, redigida pelos Estados Unidos e pela Grécia, foi aprovada com 13 votos favoráveis dos 15 Estados-membros do Conselho, com a abstenção da China e da Rússia. A representação russa argumentou que os rebeldes xiitas do Iémen não realizaram nenhum ataque a embarcações no mar Vermelho nos últimos meses.

A Organização Marítima Internacional (OMI) indicou, num comunicado de 06 de julho, que os riscos de segurança no mar Vermelho e no golfo de Aden têm aumentado, com “24 tentativas e incidentes consumados de pirataria e roubo armado contra navios na região” ao longo dos últimos três meses.

Além disso, em 05 de Julho, a organização de segurança marítima britânica United Kingdom Maritime Trade Operations relatou um ataque a um navio cargueiro por “agressores armados desconhecidos” ocorrido a 30 milhas náuticas [cerca de 55 quilómetros] da costa de Hodeidah, controlada pelos Huthis. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Depois da votação, o embaixador norte-americano junto da ONU considerou cristalino que os Huthis “são acólitos de Teerão” e “estudaram o manual da Guarda Revolucionária Islâmica”.

“Quando o Irão rapta civis, os Huthis também o fazem. Quando o Irão se esconde atrás de escudos humanos, os Huthis também o fazem. Quando o Irão ataca as infraestruturas civis do outro lado do golfo, os Huthis fazem o mesmo. Quando o Irão grita ‘Morte a Israel’ e ‘Morte à América’, os Huthis repetem palavra por palavra”, defendeu Mike Waltz.

“Então, se o Irão está disposto a ameaçar o estreito de Ormuz, quanto tempo levará até que os Huthis decidam mais uma vez espelhar os seus mentores, os seus ídolos em Teerão, e tentar fechar o mar Vermelho?”, questionou.

Waltz recordou ainda que foi aprovada uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que impôs um embargo de armas, proibindo o fornecimento, a venda ou a transferência de armamento e componentes para os Huthis, incluindo tecnologia e artigos de dupla utilização que alimentam os programas de mísseis, drones e vigilância dos rebeldes.

Troca de acusações

O diplomata norte-americano acusou então empresas e entidades na China de violarem essa resolução e de sofrerem “poucas consequências”, o que gerou indignação do lado de Pequim e um novo momento de tensão no Conselho de Segurança.

Os representantes norte-americano e chinês entraram numa troca de palavras, acusando-se mutuamente de responsabilidade pela crise no Médio Oriente.

“As acusações feitas pelo representante dos EUA contra a China são completamente infundadas. A China opõe-se firmemente e rejeita categoricamente estes ataques. A China cumpre e implementa rigorosamente as resoluções do Conselho e mantém uma postura cautelosa e responsável em relação à exportação de artigos militares e de dupla utilização”, garantiu o representante de Pequim.

Contudo, Mike Waltz alegou que estava apenas a citar dados do Mecanismo de Verificação e Inspeção da ONU, nos quais é indicado que mais de 70 por cento dos artigos de dupla utilização proibidos ou restritos apreendidos entre Janeiro de 2025 e Abril de 2026 tiveram origem na China.

O diplomata chinês pediu a palavra novamente para afirmar que a “conclusão aparente é que os EUA têm uma responsabilidade incontestável sobre a situação actual no Iémen e no mar Vermelho”.

“São os EUA que estão a obstruir os esforços deste Conselho para pôr fim às hostilidades e que permitem o prolongamento da crise em Gaza e a expansão das tensões (…). E no meio das negociações entre os EUA e o Irão, os EUA lançaram grandes ataques contra o Irão, mergulhando mais uma vez a situação da região num precipício perigoso”, acrescentou Pequim.

A votação ocorreu num momento em que o reinício das hostilidades entre Irão e EUA levanta novamente questões sobre a possibilidade de os Huthis retornarem ao conflito.

O Irão negou repetidamente que esteja a armar os Huthis, apesar das conclusões reiteradas de peritos da ONU e de governos ocidentais que associam Teerão a envios de armas e apoio militar ao grupo xiita iemenita.