Teatro | Peça para bebés é mote para apresentação de produções locais

A peça de teatro para bebés “O Bosque das Maravilhas”, que será apresentada entre 5 e 10 de Agosto, serve de inspiração para um encontro entre produtores e profissionais de teatro e artes performativas das regiões vizinhas e de Macau para explorar oportunidades de colaboração

O Instituto Cultural (IC) lançou um convite a representantes de “entidades de produção teatral, teatros e festivais de artes performativas para crianças do Interior da China e regiões vizinhas a deslocarem-se a Macau” para uma “Sessão de Apresentação de Programa Local”. A ideia é promover obras originais do sector das artes performativas de Macau e explorar oportunidades de colaboração.

A sessão está marcada para o dia 8 de Agosto, pelas 16h30, no Centro Cultural de Macau. A data coincide com a apresentação da peça de teatro para bebés “O Bosque das Maravilhas”, que subirá ao palco do Estúdio I do Centro Cultural de Macau entre 5 e 10 de Agosto.

A peça, que foi a quarta obra encomendada no âmbito do projecto “Comissionamento de Produções de Artes Performativas 2024-2026”, é um dos destaques da edição deste ano do Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau.

“O Bosque das Maravilhas” foi criado pela prolífica produtora local Chan Si Kei, pela percussionista e compositora Yukie Lai, em colaboração com o director musical luxemburguês Jean Bermes e a coreógrafa austríaca Ela Baumann, e marca a continuação da peça apresentada no ano passado “O Bosque dos Sonhos”.

“A peça apresenta movimentos de dança ao ritmo de instrumentos artesanais e encantadoras instalações sonoras reveladas numa fascinante paisagem tridimensional. Através da improvisação e interacção física, a peça envolve a visão, audição e o tacto dos bebés, permitindo-lhes descobrir o pulsar da natureza através da brincadeira”, descreve o IC.

O espectáculo tem a duração aproximada de 45 minutos e destina-se a bebés entre 8 e 18 meses.

“O Bosque das Maravilhas” irá tomar conta do Estúdio I do Centro Cultural de Macau com três sessões diárias nos dias 5 a 10 de Agostos, às 11h, 15h e 17h.

Passos a seguir

Para participar na “Sessão de Apresentação de Programa Local” basta descarregar o formulário de inscrição do portal do IC e entregar o pedido até às 17h do dia 3 de Agosto. Os lugares são limitados e serão atribuídos por ordem de inscrição.

As inscrições estão abertas a associações ou companhias ligadas às artes performativas, legalmente registadas em Macau, ou a portadores de BIR com mais de 18 anos de idade.

A sessão será conduzida principalmente em mandarim, sem interpretação, e cada apresentação terá a duração máxima de 5 minutos.