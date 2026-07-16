Camião betoneira perde controlo e embate em talude na Taipa Grande

Ao final da tarde de terça-feira, por volta das 18h, um camião betoneira deslizou por uma encosta em direcção à Rotunda do Aeroporto e embateu nas barreiras que separavam a encosta da via pública. O acidente deu-se no estaleiro da Ligação Sul do Túnel da Colina da Taipa Grande e não provocou muitos danos, além do susto de ver um camião desgovernado quase galgar as barreiras de protecção e embater nos veículos que circulavam na rotunda. O impacto foi grande e alguns destroços da barreira de cimento foram projectados para a estrada, atingindo dois automóveis.

Os bombeiros revelaram que dois passageiros de um dos veículos atingidos apanharam um grande susto e acabaram por sofrer ferimentos ligeiros, como escoriações. Apesar de não levantarem preocupações de maior, acabaram por ser encaminhados de ambulância para o Centro Médico da Taipa do Hospital Kiang Wu.

Além do Corpo de Bombeiros, também o Corpo de Polícia de Segurança Pública enviou agentes ao local para apurar o que se passou. Segundo informação da polícia, citada pelo jornal Ou Mun, o camião deslizou cerca de 100 metros até colidir com as barreiras que protegem a estrada. Não foi determinado se o veículo pesado não teria o travão de mão accionado, ou se este falhou.

Como é habitual, o incidente foi captado e partilhado em vídeo nas redes sociais, onde se pode ver o impacto e a parte da frente do camião assente nas barreiras, com mais de metade da cabine do condutor suspensa no ar. Também é possível ver que as barreiras de cimento foram partidas ao ponto de ficarem expostas a barras de aço do interior.

Alto e pára o baile

Na sequência do acidente, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) emitiu um comunicado relevando ter ordenado a suspensão total de obras no estaleiro em questão e enviado ao local agentes para acompanhar o caso. A entidade pública ordenou a vedação do local onde se deu o acidente e a limpeza dos destroços resultantes do embate que ocupavam a via pública.

A DSOP indicou na terça-feira à noite que iria realizar uma investigação exaustiva sobre a causa do acidente e se forem detectadas violações às normas de segurança e saúde no trabalho, estas serão tratadas com a devida seriedade, em conformidade com a lei.