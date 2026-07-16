Turismo | Sector acha insuficiente quatro guias a falar português

Manchete SociedadeTurismo | Sector acha insuficiente quatro guias a falar português Hoje Macau - 16 Jul 202616 Jul 2026 Apenas quatro de um universo de quase dois mil guias turísticos registados em Macau até ao final de 2025 sabem falar português, um número considerado insuficiente pelo sector. A precariedade da profissão é um dos entraves à entrada de novos guias que falem português A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) indicou ao Jornal Tribuna de Macau (JTM) que a RAEM contava, no final do ano passado, com um total de 1.851 titulares de Cartão de Guia Turístico, com apenas quatro a dominar a língua portuguesa. O número manteve-se inalterado nos últimos quatro anos, reforçou aquele departamento. A China estabeleceu Macau como plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003 e, graças a esse posicionamento, continuou a DST, o número de turistas oriundos destas geografias poderá retomar a trajetória de crescimento. Nesse sentido, os guias turísticos terão “certas vantagens”, concretizou. Os visitantes de Portugal e do Brasil – o departamento de estatística do território não especifica os números das entradas de outros países de língua portuguesa – têm vindo a aumentar gradualmente desde a pandemia da covid-19, embora ainda não tenham alcançado os valores de 2019, de acordo com dados consultados pela Lusa. Em 2025, entraram no território 14.331 portugueses e 12.258 brasileiros, números ligeiramente atrás dos registados em 2019 – 15.967 e 12.770, respectivamente. E a DST prevê desafios para este scetor. “Quando o volume total de turistas for inferior ao das línguas dominantes, as receitas flutuarão bastante entre as épocas altas e baixas”, notou a direcção, referindo que disponibiliza desde 2016 cursos gratuitos para diferentes línguas para os profissionais do turismo. Cidade internacional Ao JTM, a União dos Guias Turísticos lembrou que não há falta de falantes de português em Macau, mas a própria profissão de guia carece de garantias básicas, como salário-base ou seguro de saúde. E guias de línguas minoritárias “agora não conseguem sustentar a vida quotidiana com o volume actual de trabalho”, reflectiu Nelson Hoi, diretor desta associação. Sobre os quatro profissionais que falam português, Hoi considerou um número insuficiente para responder à procura. “Há muitos países de língua portuguesa e, com o desenvolvimento da economia e a melhoria das condições de vida, o número de turistas oriundos dessas nações tem vindo a aumentar”, disse ao JTM. Hoi lembrou ainda que estes profissionais “são maioritariamente de idade avançada” e que, quando se reformarem, a oferta vai cessar. Por isso, pediu ao Governo para definir um plano e medidas para atrair as camadas jovens para este sector.