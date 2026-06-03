Tufão deixa nove feridos e 47 mil casas sem energia no Japão

O tufão Jangmi no sul do Japão fez nove feridos, deixou 47 mil casas sem energia e obrigou ao cancelamento de centenas de voos, anunciaram ontem as autoridades do país.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) alertou para ondas altas, deslizamentos de terra e inundações, à medida que a tempestade tropical se deslocava para norte após atingir a ilha subtropical de Okinawa na segunda-feira.

Mais de 30 mil casas na região sudoeste de Kagoshima e 17 mil em Okinawa estavam sem energia na manhã de ontem, de acordo com as empresas de serviços públicos locais.

Jangmi, o sexto tufão da temporada, fez ainda nove feridos em Okinawa, segundo o porta-voz do Governo, Minoru Kihara. A emissora pública japonesa NHK informou que os ferimentos foram causados por quedas devido ao vento e por objectos arremessados contra carros.

Estado de alerta

Kihara alertou que os transportes públicos em Tóquio e nas cidades vizinhas podem ser interrompidos hoje com a aproximação da tempestade.

“Para aqueles que vivem em áreas que provavelmente serão afectadas pela tempestade, por favor, prestem muita atenção aos avisos de evacuação emitidos pelos vossos municípios e considerem evacuar com antecedência”, disse Kihara, numa conferência de imprensa.

“Por favor, mantenham-se vigilantes e tomem medidas para proteger as vossas vidas”, acrescentou.

As duas maiores companhias aéreas do Japão, a All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines, cancelaram um total combinado de 600 voos programados de segunda a quarta-feira. Foram também canceladas mais de 60 rotas de ferry, prevendo-se a suspensão do serviço em cerca de 20 linhas de comboio.

Foi emitida uma ordem de evacuação para toda a cidade de Miyazaki, capital da província com o mesmo nome, que alberga mais de 400 mil habitantes, segundo a NHK.