Gaemi | Tufão dirige-se para leste do país após provocar mortes em Taiwan e Filipinas

O tufão Gaemi está a dirigir-se para o leste da China, depois de ter atravessado Taiwan, onde matou duas pessoas, e de ter provocado deslizamentos de terras nas Filipinas que resultaram em seis mortos.

A forte tempestade, acompanhada de ventos violentos e chuvas fortes, obrigou na quarta-feira a ilha de Taiwan a cancelar alguns dos seus exercícios militares anuais, a encerrar escolas e escritórios e a retirar milhares de pessoas de zonas com elevado risco de deslizamento de terras.

A tempestade, que se dirige para a província de Fujian, no leste do continente chinês, causou inundações no sul de Taiwan. Várias cidades, incluindo Taipé, anunciaram que as escolas e serviços públicos permanecerão encerrados pelo segundo dia consecutivo. A bolsa de valores também esteve encerrada ontem.

O tufão matou duas pessoas e feriu mais de 200 outras antes mesmo de atingir a costa. De acordo com as autoridades, um motociclista foi esmagado por uma árvore que caiu em Kaohsiung, e uma condutora morreu quando destroços caíram sobre o seu carro na província de Hualien, leste de Taiwan.

As rajadas de vento mais fortes que acompanharam o Gaemi atingiram 190 km/h quando o tufão se dirigiu para Taiwan, o que levou os meteorologistas a afirmarem que este seria provavelmente o tufão “mais poderoso” a atingir o território nos últimos oito anos.

Antes de atravessar a ilha autónoma, o Gaemi atingiu o norte das Filipinas na quarta-feira. Aí, intensificou a monção típica desta altura do ano, provocando inundações nas ruas de Manila.