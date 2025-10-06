Matmo | Cancelados voos e encerradas lojas

As autoridades chinesas cancelaram voos e encerraram lojas sábado, em antecipação à passagem do tufão Matmo, que se aproximava das províncias de Hainan e Guangdong, no sul da China. As autoridades chinesas aumentaram sábado o nível de alerta para laranja, o segundo mais elevado, obrigando à supressão de comboios, voos e aulas como medida preventiva.

O NMC informou que o Matmo, o 21.º tufão da temporada no Pacífico, se intensificou durante a madrugada de sábado, passando de tempestade tropical severa a tufão. O aeroporto de Haikou deveria inicialmente receber mais de 632.000 passageiros entre 01 e 08 de outubro para as férias combinadas do feriado nacional e do feriado do Meio do Outono, de acordo com o grupo Hainan Airport, que opera o aeroporto.

As autoridades também cancelaram vários serviços ferroviários e ordenaram que os barcos de pesca regressassem aos portos. O tufão Matmo deverá trazer ventos que podem atingir 160 km/hora antes de a intensidade diminuir gradualmente depois de chegar a terra, afirmou o NMC no sábado.