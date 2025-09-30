Filipinas | Número de mortos pelo tufão Bualoi sobe para 24

Pelo menos 24 pessoas morreram na passagem do tufão Bualoi pela região central das Filipinas durante o fim de semana, declarou ontem um responsável da Protecção Civil filipina.

O director-adjunto da Protecção Civil das Filipinas, Rafaelito Alejandro, disse que o tufão matou 10 pessoas na província de Biliran, nove na província de Masbate, quatro na província de Samar e uma na província de Leyte do Sul. A maioria morreu afogada ou foi atingida por destroços, acrescentou Alejandro. As autoridades indicaram 11 mortos no balanço anterior.

Depois de passar pelas Filipinas, o tufão chegou no domingo ao Vietname, onde pelo menos 11 pessoas morreram e milhares de edifícios ficaram danificados ou destruídos, declararam ontem as autoridades locais. A tempestade — a décima a atingir o Vietname este ano — atingiu o país na noite de domingo, gerando ventos de 130 quilómetros por hora.

Mais de 53 mil pessoas foram levadas para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários antes de o Bualoi atingir o Vietname, segundo o ministério. Quatro aeroportos domésticos e parte da autoestrada nacional foram ontem encerrados. Mais de 180 voos foram cancelados ou atrasados, anunciaram as autoridades aeroportuárias.