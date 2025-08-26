Trinta mil pessoas retiradas de casa no Vietname com aproximação de tufão Kajiki

Dezenas de milhares de habitantes foram retirados ontem das regiões costeiras do Vietname, no momento em que o tufão Kajiki se prepara para atingir o centro do país, com ventos de cerca de 160 quilómetros por hora.

Kajiki, o quinto tufão a atingir o Vietname este ano, encontra-se actualmente no mar, agitando o golfo de Tonkin com ondas que atingem até 9,5 metros. Cerca de 325.500 pessoas de cinco províncias costeiras devem ser retiradas para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades. O centro de Vinh, cidade costeira no centro do país, foi inundado durante a noite.

De manhã, as ruas estavam praticamente desertas e a maioria das lojas e restaurantes foram encerrados, com os comerciantes e moradores a protegeram as entradas com sacos de areia. Ao amanhecer, cerca de 30.000 pessoas tinham sido retiradas da região e 16.000 militares foram mobilizados.

Dois aeroportos domésticos foram encerrados e todos os barcos de pesca que se encontravam no caminho do tufão foram chamados de volta ao porto. Mais de uma dezena de voos domésticos no Vietname foram cancelados no domingo, enquanto a ilha de Hainão, na China, retirou 20.000 habitantes de casa quando o tufão passou pela costa sul.

Histórico devastador

No Vietname, mais de 100 pessoas morreram ou estão desaparecidas devido a catástrofes naturais nos primeiros sete meses de 2025, de acordo com o Ministério da Agricultura. As perdas económicas foram estimadas em mais de 21 milhões de dólares. O Vietname sofreu uma perda de 3,3 mil milhões de dólares em Setembro passado devido ao tufão Yagi, que varreu o norte do país e causou centenas de mortes.

Os cientistas estimam que as alterações climáticas causadas pelo homem estão a provocar fenómenos meteorológicos mais intensos e imprevisíveis, o que pode tornar as inundações e as tempestades destrutivas mais prováveis, especialmente nos trópicos.