Danas | Alerta devido ao tufão que fez dois mortos em Taiwan

Várias províncias do leste da China estavam ontem em alerta devido à chegada do tufão Danas, agora enfraquecido para tempestade tropical, que deixou pelo menos dois mortos e mais de 600 feridos em Taiwan.

De acordo com as previsões, Danas passará pelo sul de Zhejiang para depois se deslocar pelas províncias vizinhas de Fujian e Jiangxi, ao longo desta quarta-feira, reduzindo gradualmente a sua velocidade dos actuais 75 quilómetros por hora (km/h) para 35 km/h.

Além dos ventos fortes, as autoridades chinesas alertaram que algumas das zonas por onde o tufão passará poderão receber chuvas de até 350 milímetros. Isso poderá resultar, segundo a Administração Meteorológica da China, em inundações em áreas montanhosas e urbanas ou em rios pequenos e médios extravasarem os leitos.

Várias cidades da costa sudeste da China anunciaram medidas de prevenção para a chegada do Danas, com as autoridades de Fujian a suspenderem também várias rotas de ‘ferry’ que ligam o continente a várias ilhas.

Da mesma forma, em Xangai (leste), localizada a pouco mais de 300 quilómetros a norte do ponto onde se espera que Danas toque terra, o governo local alertou os cidadãos para a possibilidade de fortes rajadas de vento e chuvas repentinas.

O Danas atingiu Taiwan na madrugada de domingo com ventos de mais de 220 km/h, causando danos principalmente na parte sul da ilha e provocando mais de cinco mil incidentes de diversa gravidade em todo o território, onde cerca de 700 mil residências sentiram cortes no fornecimento de energia elétrica.