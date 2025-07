Tianshui | Oito detidos após detecção de chumbo no sangue de 233 crianças em creche

As autoridades da cidade chinesa de Tianshui, na província noroeste de Gansu, prenderam oito pessoas no âmbito de uma investigação sobre um caso de intoxicação por chumbo, que afectou 233 crianças de uma creche privada.

A investigação concluiu que os responsáveis pela creche terão autorizado o uso de substâncias impróprias para consumo humano na preparação de alimentos destinados às crianças, informou ontem a televisão estatal CCTV.

Duas pessoas, com os apelidos Zhu e Li, responsáveis pela gestão e financiamento do centro, respectivamente, estão entre os detidos. Segundo as autoridades, a cozinha do centro utilizou corantes adquiridos através da Internet, que continham chumbo e estavam rotulados com a advertência de que não eram adequados para consumo.

As autoridades informaram que as 251 crianças que frequentavam o centro foram submetidas a análises ao sangue, das quais 233 apresentavam níveis anormais de chumbo e 18 estavam dentro dos parâmetros normais. A intoxicação levou à hospitalização de 201 crianças, informou a CCTV.

Nos últimos dias, alguns pais de crianças afectadas disseram à imprensa local que os seus filhos tinham sofrido durante meses de sintomas como náuseas, diarreia, dores nas pernas ou cólicas abdominais e que, em muitos casos, pensaram que se tratava de doenças leves até que as análises ao sangue revelaram a presença de chumbo.

A creche privada, inaugurada em 2022, cobrava cerca de 6.000 yuan mensais de matrícula por cada criança.