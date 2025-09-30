Segurança | Suécia acusa Rússia por drones sobre Dinamarca e envia ajuda

O primeiro-ministro sueco acusou esta segunda-feira a Rússia de estar na origem dos ‘drones’ que têm invadido o espaço aéreo dinamarquês, a dias de uma cimeira europeia, em Copenhaga, anunciando ajuda militar, tal como a França. “A probabilidade de a Rússia querer mandar uma mensagem a um país que apoia a Ucrânia é bastante elevada”, mas “ninguém sabe verdadeiramente”, afirmou Ulf Kristersson, indicando confirmando que os ‘drones’ que sobrevoaram a Polónia, no início de Setembro, eram russos.

Os ‘drones’ foram detectados várias vezes na Dinamarca e na Noruega, na passada semana, e provocaram o encerramento de diversas estruturas aeroportuárias, como a maior base militar dinamarquesa, Karup. “Tudo aponta para a Rússia, mas todos os países têm as suas cautelas antes de apontar o dedo a alguém, se não tiverem a certeza. Na Polónia, sabemos que foi mesmo assim [a Rússia]”, continuou Kristersson.

As autoridades dinamarquesas anunciaram que vão fechar o seu espaço aéreo até sexta-feira, dada a realização do encontro de líderes continentais, até para que os alegados ‘drones’ inimigos não sejam confundidos com outros, devidamente autorizados.

Toda e qualquer infracção destas regras especiais pode vir a ser punida com coima e até pena de prisão de até dois anos.

“Há um país que é uma ameaça para a segurança da Europa. É a Rússia”, disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

“Foi destacado um contingente dos diversos ramos (das Forças Armadas francesas) para a Dinamarca. Este destacamento contempla 35 efectivos, um helicóptero Fennec e meios de combate ‘antidrone'”, lê-se em comunicado do Ministério da Defesa francês.