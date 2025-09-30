Nanjing | Morre aos 94 anos uma das últimas sobreviventes de massacre

Uma das últimas sobreviventes chinesas do massacre de Nanjing, Xiong Shulan, morreu a 27 de Setembro aos 94 anos, anunciou ontem o Centro Memorial das Vítimas daquela matança. Com o falecimento de Xiong Shulan, restam 25 sobreviventes do episódio ocorrido em finais de 1937, quando tropas japonesas invadiram a então capital chinesa e, durante seis semanas, saquearam, incendiaram, violaram e assassinaram entre 150 mil e 340 mil pessoas, segundo várias fontes históricas.

Nascida em 1931, Xiong tinha seis anos quando, juntamente com a família, se refugiou num abrigo subterrâneo para escapar ao massacre. Recordava que a mãe perdeu o bebé que esperava, a tia foi violada e o tio assassinado de forma “extremamente brutal”. Também descreveu montes de cadáveres acumulados nas proximidades do local onde hoje se ergue o memorial.

Os testemunhos de Xiong e de outras vítimas foram inscritos em 2015 no Registo da Memória do Mundo da UNESCO. Este ano já tinham falecido outros dois sobreviventes, Yi Lanying e Tao Chengyi, ambos em Fevereiro, aos 99 e 89 anos.

A China assinala anualmente o 13 de Dezembro como dia de luto nacional pelas vítimas da chamada “Matança de Nanjing”. O episódio está ainda no centro de uma disputa histórica com o Japão, acusado por Pequim de adoptar uma postura revisionista sobre a invasão e os crimes de guerra cometidos, que incluíram massacres de civis, utilização de mulheres como escravas sexuais e experimentação com armas biológicas.