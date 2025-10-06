OMC | Pequim pede ao México que proteja interesses de empresas chinesas

A China pediu ao México que cumpra as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) nas suas investigações antidumping e salvaguarde os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, indicou o Ministério do Comércio na sexta-feira. Um porta-voz do ministério fez as observações em resposta a uma pergunta da imprensa sobre as recentes quatro investigações antidumping do México sobre produtos chineses, incluindo vidro flutuante e lonas de PVC, aponta a Xinhua.

A China opõe-se firmemente a medidas proteccionistas que prejudicam os seus direitos e interesses legítimos e monitorará de perto o desenvolvimento das investigações, disse o porta-voz. Observou-se que, este ano, o México abriu 11 investigações antidumping sobre produtos chineses até ao momento — quase o dobro do total do ano passado — enquanto a China continuou a exercer moderação no lançamento de investigações de defesa comercial.

No contexto do uso excessivo de tarifas pelos Estados Unidos, a China advoga que todos os países devem trabalhar juntos para se opor ao unilateralismo, conter a disseminação do proteccionismo e abster-se de impor restrições à China sob vários pretextos devido à coerção externa, de acordo com o porta-voz.

Em resposta aos aumentos tarifários e outras restrições propostos pelo México, o ministério lançou uma investigação sobre as barreiras comerciais e de investimento de acordo com as leis e regulamentos relevantes. “Com base nas nossas descobertas e circunstâncias reais, a China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, incluindo medidas no comércio e investimento”, disse o porta-voz.