Pelo menos dez mortos no Vietname devido a cheias provocadas pelo tufão Matmo

Pelo menos dez pessoas morreram e várias continuam desaparecidas no norte do Vietname em consequência das cheias provocadas pelo tufão Matmo, que atingiu o sul da China na segunda-feira antes de enfraquecer, declarou ontem o Governo vietnamita. O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, visitou ontem a cidade de Thai Nguyen, capital da província com o mesmo nome e a região com o maior número de mortos, com quatro vítimas mortais e cerca de 200 mil casas afectadas.

Com água até aos joelhos, o político vietnamita inspeccionou a zona e ajudou a distribuir ajuda humanitária, de acordo com informações publicadas no portal do governo. As autoridades mobilizaram mais de 7.600 soldados e voluntários para esforços de ajuda de emergência, depois de o país ter sido atingido por sete tempestades severas desde o final de Agosto.

De acordo com o balanço provisório, três pessoas morreram também na província de Bac Ninh — a 30 quilómetros a noroeste de Hanói —, outras duas na província de Thanh Hoa e uma na província de Cao Bang, na fronteira com a China. As equipas de emergência estão à procura de, pelo menos, duas pessoas em Thai Nguyen e outra em Thanh Hoa.

As cheias causaram também perdas significativas à agricultura e danos consideráveis nas infraestruturas, enquanto as autoridades alertam a população para a possibilidade de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios nas regiões afectadas pelas chuvas.

Outros desastres

Na Tailândia, as chuvas provocadas pelo Matmo causaram pelo menos 22 mortes, tendo sido registadas inundações em cerca de vinte províncias do centro, norte e nordeste do país na terça-feira, afectando quase 370 mil pessoas, informaram as autoridades. Os tufões são fenómenos recorrentes no sudeste asiático, quando as águas quentes do Oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones.

No final de Setembro, o tufão Bualoi fez pelo menos 58 mortos ou desaparecidos no Vietname e, no final de Agosto, o tufão Kajiki matou sete pessoas. Em Setembro de 2024, o país foi fortemente atingido pelo tufão Yagi, que fez mais de 300 mortos devido às fortes chuvas e deslizamentos de terra.