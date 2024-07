Supertufão Gaemi faz um morto em Taiwan

As autoridades de Taiwan confirmaram ontem a morte de uma pessoa e dezenas de feridos na sequência da passagem do tufão Gaemi, cujos ventos e chuvas fortes colocaram também a China continental em alerta máximo.

A Agência Meteorológica Central de Taiwan (CWA) emitiu na terça-feira um aviso antes da chegada iminente da tempestade que levou ao cancelamento de mais de 400 voos domésticos e internacionais, à suspensão de exercícios militares e ao encerramento de escolas e empresas.

Segundo o Comando Central de Operações de Emergência (CEOC), uma mulher de 64 anos morreu esmagada, devido à queda de uma árvore, quando circulava de mota na cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan.

Até às 14:00 locais, a tempestade causou 58 feridos de diferentes graus na ilha, bem como cerca de mil incidentes, a maioria dos quais relacionados com a queda de árvores e danos em infraestruturas básicas e edifícios.

Mais de 172.000 famílias sofreram cortes de electricidade devido ao tufão, que até agora despejou mais de 580 milímetros de precipitação na montanha Taiping, na vila oriental de Yilan.

O CEOC informou que o número de pessoas retiradas até às 14:00 ultrapassava as 4.000, estando todos as vilas e cidades da ilha principal de Taiwan a funcionar no mais alto nível de alerta.

As últimas medições disponíveis indicavam que a tempestade, que tem um raio de cerca de 250 quilómetros, estava a registar ventos de 190,8 quilómetros por hora e rajadas até 234 quilómetros por hora e que entraria na categoria de supertufão.

A caminho de Fujian

O Observatório Meteorológico Central da China emitiu ontem de manhã o seu primeiro alerta vermelho deste ano, prevendo que, depois de passar sobre Taiwan, a tempestade atingiria a província de Fujian, no sudeste do continente chinês, durante a tarde ou a noite de ontem, com o estatuto de tufão ou mesmo de supertufão.

Espera-se que a tempestade se desloque em direcção a norte e que a sua intensidade diminua gradualmente. Embora o tufão não vá passar diretamente, outras regiões orientais como Guangdong, Zhejiang, Xangai e Jiangsu foram também colocadas em alerta para ventos fortes ou chuvas torrenciais.